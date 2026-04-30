Επίσκεψη στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με αφορμή τη πρόσφατη ένοπλη επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών γραμματέων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εκπρόσωποι της Ένωσης συναντήθηκαν με την κ. Προϊσταμένη της Γραμματείας και με υπαλλήλους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. Παρά το ισχυρό σοκ, οι εργαζόμενοι περιέγραψαν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η εγκληματική ενέργεια.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους προς τους τραυματισθέντες συναδέλφους, αλλά και προς όλους τους εργαζόμενους της υπηρεσίας. Τόνισαν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί πως οι παράγοντες της Δικαιοσύνης —δικαστικοί γραμματείς, δικαστικοί λειτουργοί και δικηγόροι— θα μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο, σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.