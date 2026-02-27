Παραγγελία για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης πειθαρχικής έρευνας έδωσε ο πρόεδρος των Πειθαρχικών Τμημάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Σωτήρης Φέλιος, σε βάρος του δικηγόρου ο οποίος μέσα σε δικαστική αίθουσα στο Πρωτοδικείο Αθηνών είχε το όπλο που νόμιμα κατείχε σε εμφανές σημείο του σώματός του.

Αφορμή, να κινηθεί η σχετική διαδικασία αποτέλεσαν δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου.

Μετά την παρέμβαση του κ. Φέλιου, η υπόθεση ανατέθηκε σε Πειθαρχικό Σύμβουλο προκειμένου η συμπεριφορά του εν λόγω δικηγόρου, ο οποίος θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις και να εκθέσει τις δικές του θέσεις.