Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές ασφαλείας του Πακιστάν και αναζωπυρώνοντας τον φόβο για νέο αιματηρό χτύπημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε στο τέμενος Χαντιτζατούλ Κούμπρα, στην περιοχή Ταρλάι, την ώρα της προσευχής της Παρασκευής. Το δίκτυο Al Jazeera αναφέρει ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

An explosion occurred at Imam Bargah Khadijat-ul-Kubra in the Tarlai area of Islamabad. Police and rescue teams reached the site immediately after the incident. Emergency has been imposed across the city. Authorities are investigating the incident.Further details are awaited 1️⃣ pic.twitter.com/ydwKvOhjzi — Jawad Yousafzai (@JawadYousufxai) February 6, 2026

«Έχουμε μεταφέρει αρκετούς ανθρώπους σε νοσοκομεία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω πόσοι είναι οι νεκροί, όμως ναι, υπάρχουν θύματα», δήλωσε ο αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Ζαφάρ Ικμπάλ στο πρακτορείο Reuters, περιγράφοντας το χάος που επικράτησε μετά την έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία και δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση αποκλεισμού της περιοχής και παροχής βοήθειας στους τραυματίες.