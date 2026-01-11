Έκρηξη φιάλης υγραερίου προκάλεσε τον θάνατο ενός νεόνυμφου ζευγαριού και έξι ακόμη ατόμων σε σπίτι στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ οι νεόνυμφοι και οι συγγενείς τους κοιμούνταν μετά την τελετή του γάμου.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονταν συγγενείς και καλεσμένοι που είχαν παραμείνει στο σπίτι. Πάνω από δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από την έκρηξη.

Το περιστατικό συνέβη στις 07:00 τοπική ώρα (02:00 GMT) την Κυριακή, με την ισχυρή έκρηξη να προκαλεί την κατάρρευση της στέγης του κτιρίου.

Μέρη των τοίχων τινάχτηκαν, αφήνοντας πίσω σωρούς από τούβλα και κομμάτια μπετόν. Οι διασώστες ανέσυραν τραυματίες από τα ερείπια, χρησιμοποιώντας φορεία.

Η αιτία της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή αερίου που γέμισε το δωμάτιο και εξερράγη. Ζημιές υπέστησαν και τρία γειτονικά σπίτια.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας του Πακιστάν, Γιουσούφ Ράζα Γκιλάνι, χαρακτήρισε το γεγονός «σπαρακτικό περιστατικό που μετέτρεψε τη χαρά σε πένθος».

Ο πατέρας του γαμπρού, Χανίφ Μασίχ, δήλωσε ότι ο γάμος είχε τελεστεί την προηγούμενη ημέρα και πως οι νεόνυμφοι, μαζί με συγγενείς και φίλους, κοιμούνταν στο σπίτι τη στιγμή της έκρηξης.

Όπως ανέφερε, όλοι είχαν πάει για ύπνο γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (22:00 GMT του Σαββάτου) και ξύπνησαν μέσα στην καταστροφή. Ο ίδιος έχασε τον γιο του, τη νύφη, τη σύζυγο και την κουνιάδα του.

Οι έρευνες των αρχών

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Ειδικοί πραγματογνώμονες με λευκές στολές ερεύνησαν τα συντρίμμια για στοιχεία.

Ο αναπληρωτής αστυνομικός διοικητής, Σαχίμπζαντα Γιουσάφ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι χρησιμοποιήθηκαν σκυλιά ανίχνευσης και προηγμένος εξοπλισμός για τον εντοπισμό επιζώντων.

Κίνδυνος από τις φιάλες υγραερίου

Σε πολλά πακιστανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούνται φιάλες υγραερίου για μαγείρεμα και θέρμανση, οι οποίες έχουν συνδεθεί με αρκετά θανατηφόρα περιστατικά διαρροής.

Ο Γκιλάνι εξέφρασε ανησυχία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της «επικίνδυνης χρήσης φιαλών αερίου».

«Τέτοια περιστατικά απαιτούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν σοβαρά τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας», ανέφερε σε δήλωσή του στα τοπικά μέσα.