Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) σε κοιτώνα του πολιτειακού πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας, ενός ιδρύματος στο οποίο φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί φοιτητές.

Σύμφωνα με ανάρτηση της διεύθυνσης του πανεπιστημίου στο Facebook, οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 21:15 (τοπική ώρα) για πυροβολισμούς σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites. Μετά το περιστατικό επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στην πανεπιστημιούπολη, η οποία παρέμεινε σε ισχύ για πολλές ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της επίθεσης, ενώ παραμένει άγνωστο αν ο δράστης έχει συλληφθεί ή διαφεύγει.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση, “στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία“.

Την ίδια ώρα ο Καναδάς παραμένει συγκλονισμένος από τη φονική επίθεση σε σχολείο της Βρετανικής Κολομβίας, όπου ο 18χρονος Τζέσι Στρανγκ σκότωσε εννέα ανθρώπους πριν βάλει τέλος στη ζωή του. Ο νεαρός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αυτοπροσδιοριζόταν ως κορίτσι (χωρίς να είναι τρανς), άνοιξε πυρ στη βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος Tumbler Ridge το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν εντός του σχολείου, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη άτομα εντοπίστηκαν νεκρά σε κοντινή κατοικία (η μητέρα και η αδελφή του δράστη).