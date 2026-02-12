Μια 18χρονη γυναίκα με προβλήματα ψυχικής υγείας ήταν η δράστης του μακελειού που σημειώθηκε την Τρίτη σε σχολείο του δυτικού Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία. Η νεαρή γυναίκα σκότωσε τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της προτού επιτεθεί στο παλιό της σχολείο, χωρίς οι ερευνητές να έχουν εντοπίσει ακόμη το κίνητρό της.

Η δράστης, ταυτοποιημένη ως Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ, αυτοκτόνησε μετά την επίθεση στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης Τάμπλερ Ριτζ, μια μικρή κοινότητα 2.400 κατοίκων στη Βρετανική Κολομβία. Η αστυνομία αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών σε εννέα, περιλαμβανομένης της δράστριας, καθώς αρχικά είχε ανακοινώσει δέκα θύματα.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της Βρετανικής Κολομβίας, Ντουέιν ΜακΝτόναλντ, δήλωσε ότι οι αρχές είχαν επανειλημμένα επέμβει για να εκτιμήσουν την ψυχική κατάσταση της 18χρονης. «Η αστυνομία είχε μεταβεί στην οικογενειακή οικία πολλές φορές τα τελευταία χρόνια για να εξετάσει ανησυχίες για την ψυχική υγεία της υπόπτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοιου είδους επιθέσεις με πολλά θύματα είναι σπάνιες στον Καναδά, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ στους πολίτες και τις αρχές. «Θα το ξεπεράσουμε. Θα μάθουμε από αυτό», δήλωσε φανερά συγκινημένος ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στη Γερμανία και διέταξε οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια να κυματίζουν μεσίστιες για επτά ημέρες.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο δήμαρχος του Τάμπλερ Ριτζ, Ντάριλ Κρακόφκα, περιέγραψε τη μικρή πόλη ως κοινότητα με στενούς δεσμούς, «σαν μια μεγάλη οικογένεια». Σύμφωνα με τον ΜακΝτόναλντ, η Βαν Ρούτσελαρ, που γεννήθηκε άνδρας αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα τα τελευταία έξι χρόνια, σκότωσε πρώτα τη 39χρονη μητέρα και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους.

Στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο όπου πυροβόλησε και σκότωσε μία 39χρονη δασκάλα, τρεις 12χρονες μαθήτριες, έναν 12χρονο και έναν 13χρονο μαθητή. Η αστυνομία εντόπισε στον χώρο ένα μακρύκανο όπλο και ένα πιστόλι. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσά τους η 12χρονη Μάγια, που δίνει μάχη για τη ζωή της, όπως έγραψε η μητέρα της στο Facebook.

Η Βαν Ρούτσελαρ είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, το οποίο εγκατέλειψε πριν από τέσσερα χρόνια. Ο ΜακΝτόναλντ επισήμανε πως «η δράστης έδρασε μόνη της» και ότι είναι νωρίς για εικασίες σχετικά με το κίνητρο, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε συγκεκριμένους στόχους.

Η οπλοκατοχή και οι έρευνες

Η αστυνομία είχε κατασχέσει πυροβόλα όπλα από την οικία της δράστριας πριν από δύο χρόνια, τα οποία επέστρεψε αργότερα στον ιδιοκτήτη τους, χωρίς να αποσαφηνιστεί ποιος ήταν αυτός. Παρά τους αυστηρούς νόμους περί οπλοκατοχής στον Καναδά, οι πολίτες μπορούν να διαθέτουν όπλα εφόσον κατέχουν σχετική άδεια.

Η Βαν Ρούτσελαρ διέθετε άδεια οπλοκατοχής που έληξε το 2024. Οι Καναδοί ηλικίας 12 έως 17 ετών μπορούν να αποκτήσουν άδεια μετά από μαθήματα ασφαλούς χρήσης και επιτυχή εξέταση.

Τα θύματα και το πένθος

Από χθες αποκαλύπτονται σταδιακά στοιχεία για τα θύματα. Ο Έιμπελ Μουάνσα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι ο 12χρονος γιος του, επίσης ονόματι Έιμπελ, ήταν ανάμεσα στους νεκρούς. Όπως έγραψε, είχε μεγαλώσει τον γιο του διδάσκοντάς του να σέβεται τους μεγαλύτερους και να επικεντρώνεται στις σπουδές του.

Η Σάνον Ντάικ δήλωσε ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν η 12χρονη ανιψιά της, Κάιλι Μέι Σμιθ. «Προσευχηθείτε για τις άλλες οικογένειες που έχουν χάσει ένα παιδί ή περιμένουν νέα. Απλώς προσευχηθείτε για το Τάμπλερ Ριτζ», έγραψε συγκινημένη.

Μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις στον Καναδά

Το περιστατικό συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Τον Απρίλιο του 2020, ένας 51χρονος άνδρας μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό σκότωσε 22 ανθρώπους στη Νέα Σκωτία, ενώ το 1989 ένοπλος στην Πολυτεχνική Σχολή του Μόντρεαλ είχε σκοτώσει 14 φοιτήτριες και τραυματίσει άλλες 13, προτού αυτοκτονήσει.