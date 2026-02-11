Ο Καναδάς είναι συγκλονισμένος μετά τη φονική επίθεση σε σχολείο της Βρετανικής Κολομβίας, όπου ο 18χρονος Τζέσι Στρανγκ σκότωσε εννέα ανθρώπους πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο νεαρός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αυτοπροσδιοριζόταν ως κορίτσι (χωρίς να είναι τρανς), άνοιξε πυρ στη βιβλιοθήκη του σχολικού συγκροτήματος Tumbler Ridge το απόγευμα της Τρίτης. Την πληροφορία αυτή μετέφερε στη Daily Mail γονέας μαθητή του σχολείου.

🇨🇦 A transgender teenager has killed 10 and injured 25 in Tumbler Ridge, British Columbia, Canada. Jesse Strang, 17, began to identify as a woman in 2023. Six victims were found dead inside Tumbler Ridge Secondary School and another died on the way to the hospital. Two more… pic.twitter.com/w4fM4fVRDk — Europa.com (@europa) February 11, 2026

Ο ίδιος ο γονέας, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε ότι ο γιος του γνώριζε την οικογένεια του Στρανγκ και έπαιζε αθλητισμό με ένα από τα αδέλφια του. Ο μαθητής βρισκόταν στο σχολείο τη στιγμή της επίθεσης και, όπως είπε ο πατέρας του, «φοβάται να επιστρέψει».

Ταυτοποίηση του δράστη και οι πρώτες πληροφορίες

Τα μέσα Juno News και Western Standard News ήταν από τα πρώτα που ταυτοποίησαν τον Στρανγκ, περιγράφοντάς τον ως βιολογικά άνδρα που ταυτοποιείται ως γυναίκα με το όνομα Τζες. Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τόσο την ταυτότητά του όσο και το αν ήταν τρανς, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Σύμφωνα με τις αρχές, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν εντός του σχολείου, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο. Δύο ακόμη άτομα εντοπίστηκαν νεκρά σε κοντινή κατοικία, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με τη φονική επίθεση.

Το προφίλ του δράστη

Πηγές που επικαλείται η Daily Mail ανέφεραν ότι ο Στρανγκ ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι μαζί με τρεις συγγενείς του. Πιστεύεται επίσης ότι χρησιμοποιούσε αντωνυμίες she/her στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έχουν πλέον διαγραφεί.

Συγγενείς του τον χαρακτήριζαν λανθασμένα τρανς, ενώ στην πραγματικότητα ήταν κροσντρέσερ.

Δύο μαθητές δήλωσαν στη Western Standard ότι ο Στρανγκ ήταν ένα «ήσυχο παιδί» που συχνά τον έβλεπαν «να κάθεται μόνος του σε μια γωνία».

Η τοπική κοινωνία σε σοκ

Ο Ίρβινγκ, μαθητής του σχολείου, ανέφερε ότι η μητέρα του εργάζεται εκεί και βρισκόταν στον όροφο όπου σημειώθηκε η επίθεση. «Άκουσε σχεδόν όλους τους πυροβολισμούς», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η μητέρα και ο μικρότερος αδελφός του Στρανγκ ήταν γνωστοί στην κοινότητα του Tumbler Ridge και διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με την οικογένειά του.

«Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σε αυτή την πόλη αυτή τη στιγμή που να μην έχει επηρεαστεί από αυτό», κατέληξε.

