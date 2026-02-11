Τουλάχιστον εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από επίθεση ενόπλου σε λύκειο και κατοικία στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, στον Καναδά. Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να έθεσε τέλος στη ζωή του μέσα στο σχολείο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οκτώ άνθρωποι –μεταξύ αυτών και ο δράστης– βρέθηκαν νεκροί στο Tumbler Ridge Secondary School, ενώ δύο ακόμη σκοτώθηκαν σε συνδεδεμένη κατοικία. Συνολικά, 27 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Ο ένοπλος, που περιγράφεται ως «γυναίκα με καστανά μαλλιά φορώντας φόρεμα», εντοπίστηκε νεκρός από αυτοπυροβολισμό. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη το όνομά της.

Μαθητές εγκλωβισμένοι μέσα στις αίθουσες

Την ώρα της επίθεσης, μαθητές και εκπαιδευτικοί κλείστηκαν στις τάξεις τους, χρησιμοποιώντας τραπέζια για να οχυρωθούν. Ο μαθητής της τελευταίας τάξης, Ντάριαν Κουίστ, περιέγραψε ότι βρισκόταν στο μάθημα μηχανικής όταν ακούστηκε ο συναγερμός.

«Στην αρχή δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε», είπε, «μέχρι που είδαμε ανατριχιαστικές εικόνες από το σχολείο». Για δύο ώρες, οι μαθητές παρέμειναν κλειδωμένοι στις αίθουσες, μέχρι που έφτασαν οι αστυνομικοί και τους απομάκρυναν με ασφάλεια.

«Απίστευτος τρόμος» στην κοινότητα

Ο δημοτικός σύμβουλος του Tumbler Ridge, Κρις Νόρμπερι, του οποίου η σύζυγος εργάζεται στο σχολείο, δήλωσε ότι έζησε «τρομακτικές στιγμές» όταν πληροφορήθηκε την επίθεση. «Ήταν τρομακτικό, δύσκολο να περιγράψω τον φόβο που νιώθεις όταν ένας αγαπημένος σου βρίσκεται σε κίνδυνο», είπε.

Η αστυνομία εντόπισε δύο ακόμη πτώματα σε κοντινή κατοικία, που θεωρείται πως σχετίζονται με την επίθεση. Ο επικεφαλής της Royal Canadian Mounted Police, Κεν Φλόιντ, δήλωσε: «Θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το “γιατί”, αν και ίσως να μην το μάθουμε ποτέ».

Πένθος και στήριξη στους κατοίκους

Σε ανακοίνωση του δήμου αναφέρεται: «Οι καρδιές μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν. Πολλοί κάτοικοι αισθάνονται σοκαρισμένοι, φοβισμένοι και συγκλονισμένοι». Τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας.

Ο δήμαρχος, Ντάριλ Κράκοβκα, δήλωσε συγκλονισμένος: «Γνωρίζω κάθε θύμα. Ζω εδώ 19 χρόνια· δεν τους λέω κατοίκους, τους λέω οικογένεια».

Αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ακύρωσε το ταξίδι του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και εξέφρασε την οδύνη του: «Είμαι συντετριμμένος από τις φρικτές επιθέσεις στο Tumbler Ridge. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, τόνισε πως η κυβέρνηση θα παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη στους κατοίκους. «Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία που θα αφήσει βαθύ αποτύπωμα για χρόνια», είπε εμφανώς συγκινημένος.

Η Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Νίνα Κρίγκερ, επεσήμανε ότι η άμεση επέμβαση των αστυνομικών έσωσε ζωές, ενώ ειδικοί ψυχολόγοι θα σταλούν στην περιοχή για να στηρίξουν τα παιδιά και τις οικογένειες.

Μια κοινότητα που δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια

Ο πάστορας Τζορτζ Ρόου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο κέντρο υποστήριξης όπου συγκεντρώθηκαν οι οικογένειες των θυμάτων. «Ήταν πολύ δύσκολο. Κάποιοι ακόμη περιμένουν να μάθουν αν έχασαν το παιδί τους», ανέφερε.

Το Tumbler Ridge, μια μικρή ορεινή πόλη 2.400 κατοίκων, θεωρείτο μέχρι σήμερα μια «απίστευτα ασφαλής κοινότητα». Όπως είπε ο Νόρμπερι, «εδώ δεν κλειδώνουμε τις πόρτες μας· όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας».

Η τραγωδία αυτή, μία από τις σπανιότερες μαζικές επιθέσεις στη χώρα, έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον Καναδά, αφήνοντας πίσω της βαθιά θλίψη και ερωτήματα που δύσκολα θα απαντηθούν.