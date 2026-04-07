Επιβάτιδα που ταξίδευε από την Τζαμάικα προς τις ΗΠΑ με πτήση της Caribbean Airlines έφερε στον κόσμο το μωρό της ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Κίνγκστον και οι πόνοι της γυναίκας άρχισαν λίγο πριν την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Μητέρα και νεογέννητο έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα μετά την προσγείωση του αεροσκάφους. Μάλιστα, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας σχολίασε με χιούμορ ότι το μωρό θα μπορούσε να πάρει το όνομα «Κένεντι», καθώς η πτήση προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, σύμφωνα με το Sky News.

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό, η Caribbean Airlines υπογράμμισε τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία του πληρώματος, τονίζοντας ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, με προτεραιότητα την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών.

Τέτοιου είδους περιστατικά θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής, 74 μωρά γεννήθηκαν σε πτήσεις την περίοδο 1929–2018, εκ των οποίων τα 71 επέζησαν, όπως μεταδίδει το Sky News.

Η Caribbean Airlines επιτρέπει στις εγκύους να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση έως το τέλος της 32ης εβδομάδας κύησης, ενώ μετά την 35η εβδομάδα τα αεροπορικά ταξίδια δεν επιτρέπονται.

Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος με εξειδίκευση σε ζητήματα μετανάστευσης, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη γέννηση εγείρει ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα. Σε βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο YouTube, εξήγησε ότι το βασικό ερώτημα αφορά την υπηκοότητα του παιδιού και εξαρτάται από το ακριβές σημείο όπου βρισκόταν το αεροπλάνο τη στιγμή της γέννησης.

Όπως ανέφερε, αν το μωρό γεννήθηκε εντός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, τότε σύμφωνα με τη 14η Τροπολογία και τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποκτά αυτόματα αμερικανική υπηκοότητα. Αν όμως η γέννηση έγινε εκτός αμερικανικού εναέριου χώρου, ακόμη και λίγα λεπτά νωρίτερα, τότε δεν θεωρείται Αμερικανός πολίτης.