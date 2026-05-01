Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αποχαιρετούν σήμερα, Παρασκευή, τον 13χρονο Κωνσταντίνο, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με πατίνι, στα Μακρίσια Ηλείας. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

«Σε λίγες ώρες θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου … Δεν προλάβαμε.. Κάναμε σχέδια για τις διακοπές μας φέτος αλλά ο Θεός σε ήθελε εκεί κοντά του… Κωνσταντίνουλη μου μικρέ μου μαχητή άγγελε μου… Ήδη λείπεις…», έγραψε η μητέρα του στο Facebook, λίγο πριν από την τελετή αποχαιρετισμού.

Σπαρακτικά μηνύματα από την οικογένεια

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια του πατέρα του 13χρονου, που αποχαιρέτησε τον γιο του με ένα σπαρακτικό μήνυμα: «Ρε bro δεν είσαι ωραίος… Εγώ σε έπαιρνα παντού μαζί και εσύ έφυγες και με άφησες εδώ… Ήσουν μόνο 13… Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα, είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω. Μια προσευχή για τον dj μου… Καλό ταξίδι bro μου και θα τα λέμε εμείς μέχρι να βρεθούμε…».

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», δήλωσε η γιαγιά του 13χρονου, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας.

Το δυστύχημα που συγκλόνισε την Ηλεία

Συμμαθητές του 13χρονου άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη του φίλου τους.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πατίνι που οδηγούσε ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.