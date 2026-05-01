Οι αρχές της Βαλένθια ξεκίνησαν πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αλλά και μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR, μετά τα όσα συνέβησαν στο φινάλε της αναμέτρησης με την ισπανική ομάδα.

Οι «πράσινοι» πήραν σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 107-105 στην παράταση (95-95 στην κανονική διάρκεια) το βράδυ της Πέμπτης (30/4), χάρη σε buzzer-beater του εξαιρετικού Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, και πλέον επιστρέφουν στην έδρα τους με στόχο να ολοκληρώσουν τη σειρά των playoffs της EuroLeague την Τετάρτη (6/5, 21:15).

Μετά τη λήξη του αγώνα επικράτησε ένταση, καθώς άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου απομάκρυναν μέλη της ελληνικής αποστολής, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Σε ανακοίνωσή της, η ισπανική ομάδα υποστήριξε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιχείρησε να επηρεάσει τους διαιτητές. Παράλληλα, ανέφερε ότι η μη συνεργασία με τις αρχές από τον ίδιο και άλλα μέλη της αποστολής οδήγησε στο άνοιγμα πειθαρχικού φακέλου, από τον οποίο θα κριθεί αν θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.