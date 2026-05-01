24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας, στα τρένα, στον προαστιακό και στα πλοία, στο πλαίσιο του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ακινητοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας θα παραμείνουν τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Παράλληλα, δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν μόνο από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των περιαστικών γραμμών της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς διεκδικούν δημόσιες, ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, αυξήσεις στους μισθούς μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Ζητούν επίσης την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από θεομηνίες και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδια, ιδιαίτερα προς τα νησιά, καλούνται να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για τροποποίηση των εισιτηρίων τους.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τα λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) θα κινούνται με προσωπικό ασφαλείας, καθώς το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ συμμετέχει με 24ωρη απεργία στις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που συνδέει το ΚΤΕΛ με το Αεροδρόμιο.

Παράλληλα, σε αναστολή λειτουργίας τίθενται για επτά ώρες τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Thema». Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, από τις 09:00 έως τις 16:00 δεν θα λειτουργούν οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Επιπλέον, ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις ή περιορισμοί στη λειτουργία του μετρό, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ).