Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα της περιοχής. Σύμφωνα με την εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης θαλάσσιας κίνησης AXSMarine, ο συνολικός αριθμός εμπορικών πλοίων όλων των κατηγοριών που βρίσκονταν στον Κόλπο ανερχόταν σε 913 την 29η Απριλίου, δύο μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Παρά τον αποκλεισμό, ορισμένα πλοία κατάφεραν να αποπλεύσουν. Την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είχαν καταγραφεί 1.114 πλοία. Η μείωση κατά περίπου 18% υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα.

Προχθές το πρωί, περισσότερα από 270 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια βρίσκονταν στον Κόλπο, μαζί με περίπου είκοσι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ή υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (ΥΦΠ). Οι αριθμοί αυτοί δεν διαχωρίζουν τα πλοία που έχουν πραγματικά εγκλωβιστεί λόγω του αποκλεισμού του στενού του Χορμούζ από εκείνα που παραμένουν εκούσια, κυρίως για λόγους λειτουργίας της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Εγκλωβισμένα εμπορευματοκιβωτιοφόρα στον Κόλπο

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Kpler, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που εξακολουθούν να βρίσκονται στον Κόλπο ανέρχονται σε 118, εκ των οποίων 30 είναι ιρανικά. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί από τα 155 πλοία που καταγράφηκαν την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Από αυτά, 15 φέρουν τα χρώματα της ιταλοσουηδικής MSC, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας στον κόσμο. Η MSC κατάφερε να αποσύρει τέσσερα πλοία της από το στενό, ενώ δύο κατασχέθηκαν από το Ιράν.

Η δανέζικη Maersk, δεύτερη σε μέγεθος διεθνώς, διατηρεί έξι πλοία στην περιοχή, αριθμός που δεν έχει μεταβληθεί από την έναρξη του πολέμου. Η γαλλική CMA CGM διαθέτει 13 πλοία, εκ των οποίων δύο κατάφεραν να εξέλθουν, ενώ η κινεζική COSCO έχει πλέον μόνο δύο πλοία στον Κόλπο, αφού εξασφάλισε την αποχώρηση άλλων δύο.

Η γερμανική Hapag Lloyd διατηρεί έξι πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έναντι επτά πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τις εταιρείες να αξιολογούν συνεχώς τους κινδύνους για πληρώματα και φορτία.

Αύξηση παραπλανητικών σημάτων GPS

Ο αυξανόμενος φόβος για επιθέσεις έχει οδηγήσει πολλά πλοία να απενεργοποιούν τα σήματα εντοπισμού τους ή να εκπέμπουν παραπλανητικά δεδομένα μέσω της μεθόδου «spoofing». Το ποσοστό αυτών των περιπτώσεων έφτασε το 31% στις 29 Απριλίου, έναντι 16% πριν από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και την αβεβαιότητα που επικρατούν στα θαλάσσια περάσματα της περιοχής.