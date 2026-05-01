Νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές αρχές δείχνει τη στιγμή που ένας ένοπλος εισβάλλει σε χώρο ασφαλείας μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρευρισκόταν σε επίσημο δείπνο Τύπου στην Ουάσιγκτον.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας πράκτορας να ανοίγει πυρ προς τον άνδρα, ο οποίος κρατάει όπλο με μακριά κάννη. Δεν είναι σαφές αν ο δράστης πυροβολεί. Το βίντεο δεν περιλαμβάνει το σημείο όπου, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ύποπτος πέφτει και συλλαμβάνεται στο ξενοδοχείο Washington Hilton το περασμένο Σάββατο.

Ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Δεν έχει ακόμη δηλώσει την απολογία του.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το βίντεο δείχνει επίσης τον Άλεν να «εξετάζει τον χώρο» μία ημέρα πριν από την εκδήλωση, όταν φέρεται να είχε καταλύσει στο ξενοδοχείο ως πελάτης. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι την παραμονή του δείπνου περπατούσε στους διαδρόμους του Hilton και επισκέφθηκε το γυμναστήριο.

Η επίθεση και η επέμβαση των αρχών

Ο κατηγορούμενος φέρεται να έφερε ημιαυτόματο πιστόλι, καραμπίνα και τρία μαχαίρια, καθώς διέσχιζε το επίπεδο της ταράτσας, έναν όροφο πάνω από την αίθουσα εκδηλώσεων όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το δείπνο. Ο Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

NEW: Video released by U.S. Attorney Jeanine Pirro shows it was a K9 who snuffed out suspect Cole Allen the night of the WHCA dinner. Video also shows Cole fired 12-gauge toward an agent as he was running through the security gate. pic.twitter.com/ZdBO0UMkBZ — Kaelan Deese (@KaelanDC) May 1, 2026

Το νέο βίντεο, που ανάρτησε την Πέμπτη στην πλατφόρμα X η Εισαγγελέας της Ουάσιγκτον Τζανίν Πίρο, εμφανίζεται σε υψηλότερη ανάλυση από εκείνο που είχε κοινοποιήσει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό. Στο υλικό διακρίνονται περίπου δώδεκα πράκτορες ασφαλείας γύρω από το σημείο ελέγχου του ξενοδοχείου.

Ένας άνδρας με μακρύ σκούρο παλτό περνάει από τον διάδρομο και μπαίνει σε μια πόρτα. Λίγο αργότερα, ο ένοπλος –αφού έχει αφαιρέσει το παλτό του– βγαίνει τρέχοντας και διασχίζει τον ανιχνευτή μετάλλων κρατώντας στα δύο χέρια του όπλο, το οποίο, σύμφωνα με ένορκη κατάθεση, ήταν καραμπίνα διαμετρήματος 12.

Αντικρουόμενες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς

Το βίντεο δείχνει έναν αξιωματικό να πυροβολεί προς τον ύποπτο. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο πράκτορας τραυματίστηκε από πυρά, αλλά ο φερόμενος δράστης δεν δέχθηκε σφαίρες. Εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας δήλωσε στο BBC πως «ο αξιωματικός χτυπήθηκε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά».

Ειδικοί βαλλιστικών εξετάζουν αν ο πράκτορας επλήγη από σφαίρα του υπόπτου ή από πυρά άλλων αστυνομικών. Η Πίρο υπογράμμισε πως «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό οφείλεται σε φιλικά πυρά».

Ωστόσο, σε υπόμνημα των εισαγγελέων προς το δικαστήριο δεν γίνεται αναφορά σε τραυματισμό αξιωματικού. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο ύποπτος, καθώς έτρεχε μέσα από το σημείο ελέγχου, «πυροβόλησε με την καραμπίνα προς τη σκάλα που οδηγούσε στην αίθουσα δεξιώσεων». Προηγούμενα δικαστικά έγγραφα ανέφεραν πως ένας πράκτορας είχε δεχθεί πλήγμα στο γιλέκο του από σφαίρα του δράστη.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του Άλεν αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς των εισαγγελέων ότι ο πελάτης τους άνοιξε πυρ.

Δηλώσεις της Μυστικής Υπηρεσίας

Την Πέμπτη, ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Σον Κάραν, δήλωσε στο Fox News ότι ο ύποπτος πυροβόλησε έναν πράκτορα «από εξαιρετικά κοντινή απόσταση». Όπως είπε, «ο αξιωματικός ανταπέδωσε πυρά ενώ είχε δεχθεί βολή στο στήθος με καραμπίνα και κατάφερε να ρίξει πέντε πυροβολισμούς».

Σύμφωνα με τον Κάραν, ο ύποπτος φαίνεται να χτύπησε το γόνατό του σε μεταλλικό ανιχνευτή και να έπεσε στο έδαφος, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους πράκτορες να τον ακινητοποιήσουν.

Ο Άλεν αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για μεταφορά πυροβόλου όπλου μεταξύ πολιτειών με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος και για χρήση όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος, αδικήματα που επισύρουν ποινές έως και δέκα ετών φυλάκισης.

Πηγή: BBC