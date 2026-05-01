Η BYD ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με ένα νέο μοντέλο, υβριδικής υπόστασης, το ATTO 2 DM-i. Το νέο μοντέλο φέρνει στην κατηγορία των compact SUV την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid DM-i.

Το BYD SEAL U DM-i αξιοποιεί την τεχνολογία Super Hybrid DM-i της BYD, η οποία επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί κυρίως ως ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο αποδοτικός βενζινοκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά για την παραγωγή ενέργειας και παροχή κίνησης στους τροχούς όταν απαιτείται.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM-i βασίζεται σε καινοτόμες λύσεις της BYD, όπως η Blade Battery, ο ειδικά εξελιγμένος ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης Xiaoyun 1,5 λίτρων και ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας που βελτιστοποιεί τη συνεργασία κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά το ATTO 2 DM-i προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km, σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 1,8 L/100 km, εκπομπές ρύπων CO2 κάτω από τα 50 gr/km και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.000 km.

Το BYD ATTO 2 DM-i είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά στις εκδόσεις Active και Boost.

Η έκδοση Active έχει συνδυαστική ισχύ 166 ίππους, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 40 km και συνολική αυτονομία έως 930 km με τιμή 26.990 €. Η έκδοση Boost (συνδυαστική ισχύς: 212 ίππους) διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,0 kWh, προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 90 km και συνολική αυτονομία έως 1.000 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP με τιμή 29.990 €.