Με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά, πραγματοποιούνται σήμερα, 1η Μαΐου 2026, απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΕΕ), του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του ΠΑΜΕ.

Η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, της ΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στις 10:30 στο Σύνταγμα.

Ανάλογες εκδηλώσεις και πορείες πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμη πόλεις της Ελλάδας, με αιτήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και τις κοινωνικές διεκδικήσεις.

Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η ανάγκη για συλλογική δράση και αγώνα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. «Συνεχίζουμε στον δρόμο των μεγάλων κινητοποιήσεων, διεκδικώντας δικαιοσύνη, δημοκρατία και ένα κράτος που υπηρετεί την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των λίγων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει πως τιμά τους αγώνες της εργατικής τάξης από το Σικάγο του 1886 έως σήμερα, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση για αξιοπρεπείς μισθούς, σταθερή εργασία, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς.

Μεταξύ των αιτημάτων της περιλαμβάνονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία και ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

Επιπλέον, ζητείται αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο –ιδίως σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση–, ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποιήσεις.

Η θέση της ΕΕ και του Εργατικού Κέντρου

Η ΕΕ, υλοποιώντας την απόφαση του συνεδρίου της, έχει προκηρύξει 24ωρη γενική απεργία για σήμερα, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. «Η Πρωτομαγιά του 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο χωρίς συλλογική διεκδίκηση», σημειώνει η Συνομοσπονδία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΕ θέτει στο επίκεντρο τη βελτίωση του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καθώς και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και της ακρίβειας.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, την προστασία των δημόσιων αγαθών, την αποκατάσταση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Οι θέσεις του ΠΑΜΕ

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας υπογραμμίζει ότι η Πρωτομαγιά δεν αποτελεί απλώς ημέρα μνήμης, αλλά ημέρα αγώνα. Όπως σημειώνει, είναι «ένας ζωντανός κρίκος που ενώνει τις θυσίες και τις κατακτήσεις του χθες με τις διεκδικήσεις του σήμερα».

Από την πλευρά του, το ΠΑΜΕ δηλώνει: «Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής. Να δυναμώσει τον αγώνα, να συγκρουστεί με την εξουσία του κεφαλαίου και να ανοίξει τον δρόμο για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους, αδικία και καταπίεση».