Στη Θεσσαλονίκη ένας 17χρονος ανήλικος οδήγησε το αυτοκίνητο της μητέρας του χωρίς δίπλωμα, με τέσσερις φίλους του, αναπτύσσοντας ταχύτητα 163 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Το ραντάρ της Τροχαίας τον εντόπισε και ο νεαρός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα τόσο σε αυτόν όσο και στη μητέρα του, η οποία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως ο γιος της είχε πάρει το αυτοκίνητο.

Η υπόθεση έλαβε περαιτέρω διάσταση όταν ο ίδιος ο ανήλικος σχολίασε το συμβάν στο TikTok, αρνούμενος ότι έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα και ανεβάζοντας βίντεο από την οδήγηση, καθώς και φωτογραφίες από το κρατητήριο και την κλήση.