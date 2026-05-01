Ένα σταχτοδέλφινο εντοπίστηκε ανάμεσα στη Χίο και την Ικαρία, κατά τη διάρκεια αποστολής του «Ναυτίλου» ενημερώνει με ανάρτησή του το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος».

Όπως σημειώνεται η παρατήρηση έγινε σε μια ανοιξιάτικη ημέρα στο ανοιχτό πέλαγος, λίγο πριν ενισχυθούν εκ νέου οι βοριάδες στο Αιγαίο.

Τα σταχτοδέλφινα αποτελούν ένα από τα λιγότερο μελετημένα και πιο άγνωστα είδη δελφινιών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες. Είναι το μεγαλύτερο είδος δελφινιού που απαντάται στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο και το μοναδικό που παρουσιάζει μεταναστευτική συμπεριφορά.

Οι ομάδες τους αποτελούνται συνήθως από 3 έως 20 άτομα και μετακινούνται συνεχώς, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις στο ανοιχτό πέλαγος. Η κοινωνική τους δομή και η κινητικότητά τους καθιστούν δύσκολη τη συστηματική μελέτη τους.

Τα σταχτοδέλφινα φημίζονται για τις εντυπωσιακές καταδυτικές τους ικανότητες. Μπορούν να φτάσουν σε βάθη έως και 300 μέτρα και να παραμένουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για περισσότερα από 30 λεπτά, γεγονός που τα καθιστά μοναδικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Αιγαίου.