Η πρώτη λήψη έγινε, με τον χολιγουντιανό σταρ να δέχεται κάποιες τελευταίες υποδείξεις και να ξαναμπαίνει στο δελφίνι για να ξαναγυρίσουν την σκηνή.

Η υπόθεση της ταινίας φαίνεται πως εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1980 στο ελληνικό νησί.

Ακόμα και το δελφίνι που τον μεταφέρει στο λιμάνι – πρόκειται για σκηνή από την ταινία – δεν κυκλοφορεί πια είναι από εκείνη την εποχή.

Και ο ίδιος είναι ντυμένος με ρούχα της εποχής όπως και το μικρό κορίτσι που κρατά από το χέρι και υποδύεται την κόρη του.

Οι βιτρίνες των καταστημάτων στο λιμάνι, θυμίζουν εκείνη την εποχή, για τις ανάγκες τις ταινίες και οι ταμπέλες με τις τιμές είναι σε δραχμές.

Τα γυρίσματα

Ο χώρος είχε αποκλειστεί από νωρίς το πρωί για τις ανάγκες της λήψης. Τα πάντα στο λιμάνι θυμίζουν δεκαετία του ‘80. Ψαρόβαρκες, γαϊδουράκια, παλιές ταμπέλες και ένα κρεοπωλείο παλαιού τύπου, με τις τιμές μάλιστα να είναι γραμμένες σε δραχμές.

Για τις ανάγκες της ταινίας επιστρατεύτηκε και «δελφίνι» της δεκαετίας του ‘80 που οι νεαρότεροι κάτοικοι του νησιού δεν έχουν δει ποτέ.

Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας γυρίσματα έγιναν και σε σπίτι του νησιού. Αύριο θα γυριστούν κάποιες λήψεις και Α’ Νεκροταφείο, με τις κύριες σκηνές πάντως να γυρίζονται σήμερα από νωρίς το πρωί στο λιμάνι.

Η πλοκή θέλει τον «Σκάλι» να φτάνει στο νησί της Ύδρας με την ανήλικη κόρη του αναζητώντας την εξαφανισμένη σύζυγό του. Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στο νησί στις αρχές Μαρτίου και να συνεχιστούν στη Νέα Μάκρη στον Ναυτικό Όμιλο και σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής.