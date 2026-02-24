Η Ύδρα έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό χολιγουντιανό πλατό, καθώς ο σταρ του κινηματογράφου Μπραντ Πιτ πραγματοποιεί εκεί τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με στόχο το πολυπόθητο Όσκαρ.

Στο Αυλάκι της Ύδρας, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που, μόνος και απεγνωσμένος, αναζητά τη σύζυγό του, έχοντας για μοναδική συντροφιά την κόρη του και ένα μπουκάλι αλκοόλ. Η ταινία φέρει τον τίτλο «The Riders».

Όπως φαίνεται στα πλάνα που μετέδωσε το MEGA, ο σκηνοθέτης Έντβαρντ Μπέργκερ – γνωστός από τις ταινίες «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» και «Κονκλάβιο» – καθοδηγεί με ακρίβεια τον Αμερικανό σταρ. Ο Μπέργκερ, που έχει ήδη βρεθεί κοντά στο Όσκαρ, φιλοδοξεί με αυτή την παραγωγή να αγγίξει την κορυφή, ενώ ο Πιτ ελπίζει να κατακτήσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου που λείπει από τη συλλογή του.

Το νησί έχει μετατραπεί σε πλήρες κινηματογραφικό σκηνικό εποχής. Στο λιμάνι κατέπλευσε το παλιό κίτρινο δελφίνι, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σκηνή άφιξης του Πιτ στην Ύδρα, καθώς η ιστορία διαδραματίζεται το 1989.

Γυναίκες από το νησί συμμετέχουν ως κομπάρσες, υποδυόμενες τις συνταξιδιώτισσες του γοητευτικού ηθοποιού. Οι βοηθητικοί ηθοποιοί προβάρουν επανειλημμένα τη σκηνή του φαρμακείου, που στην πραγματικότητα είναι μια παλιά αποθήκη. Ακόμη και τα εκδοτήρια έχουν «επιστρέψει» στη δραχμή, για να αποδώσουν πιστά την εποχή.

Επόμενος σταθμός: Νέα Μάκρη

Τα γυρίσματα στην Ύδρα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου, προτού η παραγωγή μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, που θα αποτελέσει τον επόμενο τόπο δράσης.

«Έχουμε ένα αίτημα από μια μεγάλη παραγωγή διεθνή για να κάνουν δύο μέρες γυρίσματα στην περιοχή του δήμου μας, στην παραλία της Νέας Μάκρης, συγκεκριμένα για τις 12 και 13 Μαρτίου. Χαρά μας να τον φιλοξενήσουμε εδώ και ακόμα πιο χαρά μας αν είναι και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής», δήλωσε ο δήμαρχος Μαραθώνα.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας, ενώ η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη ενημερώσει τον δήμο ότι θα αντικαταστήσει, με δικά της έξοδα, τις λάμπες του δρόμου με νέα φώτα LED, προσφέροντας πιο θερμό φωτισμό στο σημείο.