Η Ύδρα έχει μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό χολιγουντιανό πλατό, καθώς ο σταρ του κινηματογράφου Μπραντ Πιτ πραγματοποιεί εκεί τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders», με στόχο το πολυπόθητο Όσκαρ.

Στο Αυλάκι της Ύδρας, ο διάσημος ηθοποιός υποδύεται έναν άνδρα που, μόνος και απεγνωσμένος, αναζητά τη σύζυγό του, έχοντας για μοναδική συντροφιά την κόρη του και ένα μπουκάλι αλκοόλ.

Σε αποκλειστικά πλάνα της εκπομπής του «Buongiorno» του Mega, ο σταρ του Χόλιγουντ φαίνεται να μπαίνει σε ένα «δελφίνι» παλαιού τύπου περιτριγυρισμένος από φωτογράφους και δημοσιογράφους.

Δείτε το βίντεο: