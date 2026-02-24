Ο Μπραντ Πιτ και το κινηματογραφικό του συνεργείο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Ύδρα, όπου ξεκίνησαν τα πρώτα γυρίσματα της νέας ταινίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα άρχισαν την Καθαρά Δευτέρα και διήρκησαν αρκετές ώρες.

Ο διάσημος ηθοποιός κυκλοφορεί με άνεση στα γραφικά σοκάκια του νησιού, προσεγγίζοντας φιλικά τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Η παρουσία του έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, με πολλούς να μιλούν για έναν άνθρωπο προσιτό και ευγενικό.

Επόμενος σταθμός: Νέα Μάκρη

Μετά την Ύδρα, το κινηματογραφικό συνεργείο θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη, όπου θα πραγματοποιηθούν γυρίσματα το διάστημα από 11 έως 13 Μαρτίου. Σύμφωνα με ανάρτηση στη «Διαύγεια», η εταιρεία παραγωγής OneFor υπέβαλε αίτημα για άδεια διεξαγωγής των γυρισμάτων, καθορίζοντας με ακρίβεια τα σημεία και τις ώρες.

Όπως αναφέρεται, οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν έξω από το ξενοδοχείο «Nireus», στον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης, καθώς και στον δρόμο μπροστά από το πάρκινγκ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Στην αίτηση διευκρινίζεται ότι δεν θα υπάρξει παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων.

Η εταιρεία παραγωγής ενημερώνει ότι στα γυρίσματα θα συμμετέχουν περίπου 200 άτομα. Παράλληλα, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για το προσωπικό, τους ηθοποιούς και τους διερχόμενους, ενώ προβλέπεται ενημέρωση των κατοίκων και των καταστηματαρχών για τις εργασίες και μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.