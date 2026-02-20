Σε κινηματογραφικούς ρυθμούς κινείται η Ύδρα, καθώς το νησί του Αργοσαρωνικού έχει μετατραπεί σε πλατό για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στο νησί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν, εκτός απροόπτου, το Σάββατο.

Ανάμεσα στα μέλη του πολυπληθούς συνεργείου ξεχωρίζει ο σωσίας του 62χρονου αστέρα του Χόλιγουντ, ο οποίος θα τον αντικαταστήσει σε ορισμένες σκηνές. Πρόκειται για τον Άρη Κόντο, που γεννήθηκε το 1983 στην Τιμισόαρα της Ρουμανίας και σε ηλικία ενός έτους εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε στην Αθήνα, πριν μετακομίσει με την οικογένειά του στην Κω, λόγω μετάθεσης του πατέρα του.

Η πορεία του Άρη Κόντου

Ο Άρης Κόντος σπούδασε ηχοληψία και έζησε για δύο χρόνια στον Καναδά. Στη συνέχεια στράφηκε στην ψυχολογία, σπουδάζοντας στη γενέτειρά του, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με το μόντελινγκ και την οικογενειακή επιχείρηση, ένα ιταλικό εστιατόριο.

View this post on Instagram A post shared by Aris Kontos (@ariskontos)

Παρότι έχει ζήσει σε πολλές χώρες, δηλώνει ότι η ψυχή του ανήκει στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως έχει πει ο ίδιος, στη Νέα Υόρκη έχει βρει όσα αναζητούσε. Το ιδανικό, όπως εξηγεί, θα ήταν να μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στα δύο μέρη.

Ο «χίπη» σωσίας του Μπραντ Πιτ

Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως χίπη. «Μου αρέσει να είμαι υπερβολικά απλός, να κάθομαι κάτω και να βλέπω τις παραστάσεις, να περπατάω, να διαβάζω βιβλία. Δεν θα πάω να ποζάρω κάπου. Μου αρέσει να πηγαίνω σε μία χώρα, αλλά και στην ίδια μου τη χώρα να είμαι τουρίστας. Με μία μηχανή ή με ένα κινητό, να τραβάω φωτογραφίες και να ζω τη ζωή στο φουλ. Δεν περιορίζομαι σε τίποτα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Cosmopoliti.

Η ομοιότητα που τον έφερε δίπλα στον Μπραντ Πιτ

Από νεαρή ηλικία, ο Άρης Κόντος άκουγε συχνά ότι μοιάζει εντυπωσιακά με τον Μπραντ Πιτ. Αυτή η ομοιότητα είναι και ο λόγος που βρίσκεται σήμερα στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού. Όπως έχει πει, στην αρχή χάρηκε ιδιαίτερα με τη σύγκριση, καθώς θεωρεί τον Πιτ πρότυπο ομορφιάς.

View this post on Instagram A post shared by Aris Kontos (@ariskontos)

«Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ο πιο ωραίος άντρας του πλανήτη και το να σε παρομοιάζουν με αυτόν τον άνθρωπο, εκείνη την περίοδο, είναι κάτι θετικό. Ήταν και είναι μεγάλο sex symbol. Αμερικάνικο πρότυπο, αμερικάνικη ομορφιά και δεν σου κρύβω ότι μου άρεσε αυτό το πρότυπο ομορφιάς», είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

Δίπλα στον σταρ του Χόλιγουντ

Πλέον, η ομοιότητά του με τον Μπραντ Πιτ δεν περιορίζεται στα σχόλια, αλλά του δίνει την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του. Ο Άρης Κόντος θα τον αντικαταστήσει σε επικίνδυνες αλλά και κανονικές σκηνές της ταινίας.

View this post on Instagram A post shared by Aris Kontos (@ariskontos)

«Έφτασα σήμερα στην Ύδρα. Με έχει προσλάβει αμερικανική παραγωγή για να κάνω το stand in. Θα παίξω και σε επικίνδυνες σκηνές και σε κανονικές. Σήμερα γίνεται το fitting και αύριο ξεκινάνε τα γυρίσματα. Θα είναι δύο βδομάδες στην Ύδρα και δύο βδομάδες στην Αθήνα», ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

«Έχω ρίξει μια ματιά στο σενάριο και είναι αρκετές οι σκηνές που έχω, είναι σκηνές κίνησης. Με μπερδεύουν αρκετά με το Μπραντ Πιτ, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ομοιότητα, δεν καταλαβαίνω γιατί», πρόσθεσε λίγο πριν βρεθεί δίπλα στον διάσημο ηθοποιό.