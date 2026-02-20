Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ντόπιων και επισκεπτών με την παρουσία του για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Τα εξωτερικά γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, προκειμένου η παραγωγή να αποφύγει την αυξημένη κίνηση του τριημέρου.

Σήμερα πραγματοποιούνται λήψεις στο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο έχει καλυφθεί με μαύρα πανιά για τις ανάγκες των σκηνών. Η κινηματογραφική δραστηριότητα έχει αλλάξει προσωρινά την εικόνα του νησιού, δημιουργώντας έντονη κινητικότητα γύρω από το συνεργείο και τους συντελεστές.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ο διάσημος ηθοποιός δεν έχει επιλέξει κάποιο ξενοδοχείο για τη διαμονή του, αλλά φιλοξενείται σε ένα εντυπωσιακό αρχοντικό της Ύδρας, όπου περνά τις ημέρες των γυρισμάτων.

Η υπόθεση της ταινίας επικεντρώνεται στην αναζήτηση της μυστηριωδώς εξαφανισμένης συζύγου του ήρωα στην Ιρλανδία, προσθέτοντας στοιχεία αγωνίας και δράματος στο σενάριο.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου, ενώ ορισμένες σκηνές θα πραγματοποιηθούν και στην Αθήνα. Στην παραγωγή συμμετέχουν και κάτοικοι της Ύδρας ως κομπάρσοι, λαμβάνοντας υψηλές αμοιβές για τα δεδομένα της περιοχής.