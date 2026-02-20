O Μπραντ Πιτ έφθασε στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνος, αφού συνοδεύεται από την σύντροφό του Ινές Ντε Ραμόν, με τον διάσημο ηθοποιό να ξεκινά τα γυρίσματα της ταινίας The Riders στην Ύδρα.

Αρχικά υπήρχε η εντύπωση πως ο Πιτ είχε φτάσει μόνος του από την Ιρλανδία, συνοδευόμενος αποκλειστικά από την ομάδα των συνεργατών του. Ωστόσο, νέα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν αποκάλυψαν ότι στο πλευρό του βρισκόταν η 33χρονη σύντροφός του. Το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ύδρα με πλοίο από τον Πειραιά, φτάνοντας στο νησί χωρίς ιδιαίτερη επισημότητα.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι μετέφεραν οι ίδιοι τις αποσκευές τους, χωρίς τη συνηθισμένη συνοδεία βοηθών. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον 62χρονο σταρ ήταν διακριτικά, επιτρέποντας στους φωτογράφους να απαθανατίσουν τη στιγμή. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό της Deux Moi και τραβήχτηκαν από Έλληνες παπαράτσι.

Αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Μπραντ Πιτ είχε επιλέξει ιδιωτική κατοικία για τη διαμονή του στην Αθήνα, ωστόσο έγκυρες πηγές διαψεύδουν αυτό το σενάριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ηθοποιός και η Ινές Ντε Ραμόν επέλεξαν ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της πρωτεύουσας, φροντίζοντας η παραμονή τους να γίνει με απόλυτη διακριτικότητα.

Ο Πιτ ξεκινά σήμερα τα πρώτα του γυρίσματα στην Ύδρα, με την παραμονή του στο νησί να αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα. Στην παραγωγή συμμετέχουν περίπου 300 άτομα, μεταξύ τεχνικών, ηθοποιών και ντόπιων κομπάρσων. Η ενδυματολογική προετοιμασία πραγματοποιείται σήμερα, ενώ τα γυρίσματα αρχίζουν άμεσα.

Ποια είναι η Ινές Ντε Ραμόν

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές Ντε Ραμόν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί σε συναυλία του Bono το 2022 στο Λος Άντζελες, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες για τη σχέση τους. Ήταν η πρώτη γυναίκα που φωτογραφήθηκε στο πλευρό του ηθοποιού μετά το διαζύγιό του με την Αντζελίνα Τζολί.

Η Ινές Ντε Ραμόν είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στην εταιρεία κοσμημάτων Anita Ko, με πελάτες όπως η Kourtney Kardashian και η Hailey Bieber. Μιλά τέσσερις γλώσσες, είναι πιστοποιημένη σύμβουλος υγείας και υποστηρίζει ενεργά την ευεξία μέσα από προγράμματα διατροφής.

Το 2019 παντρεύτηκε το μοντέλο και ηθοποιό Πολ Γουέσλι, γνωστό από τη σειρά The Vampire Diaries. Ο γάμος τους διήρκεσε έως τον Φεβρουάριο του 2022, όταν το ζευγάρι αποφάσισε να χωρίσει.