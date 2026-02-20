Ο Μπραντ Πιτ, ο διάσημος σταρ του Χόλυγουντ, βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της εγχώριας lifestyle επικαιρότητας.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day εξασφάλισε τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού από το νησί, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Μπραντ Πιτ είναι ιδιαίτερα αυστηρά, με πολυμελή ομάδα συνοδών να τον ακολουθεί διακριτικά σε κάθε του μετακίνηση, καθιστώντας δύσκολη την προσέγγιση σε κοντινή απόσταση.

Παρά τη διακριτική του στάση, ο ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει ευγενικά σε ρεπόρτερ που τον πλησίασε, λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύω φίλε μου».

Ο Πιτ επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους κατά την παραμονή του στην Ελλάδα. Για να αποφύγει την έντονη δημοσιότητα, διαμένει σε πολυτελή θαλαμηγό που βρίσκεται ανοιχτά της Ύδρας.

Το σκηνικό των γυρισμάτων στο λιμάνι

Το επίκεντρο της κινηματογραφικής δραστηριότητας εντοπίζεται στο λιμάνι της Ύδρας, όπου έχει εγκατασταθεί το βασικό σκηνικό. Οι προετοιμασίες είναι εντατικές, με το συνεργείο να εργάζεται αδιάκοπα.

Ένα ογκώδες, σκούρου πράσινου χρώματος φουσκωτό δοχείο νερού, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος, έχει τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο, αποτελώντας τον κεντρικό μηχανισμό για τη δημιουργία τεχνητής βροχής, απαραίτητης για τις ανάγκες της ταινίας.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν δύο εβδομάδες στην Ύδρα και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αθήνα για άλλες δύο, ολοκληρώνοντας το ελληνικό μέρος της παραγωγής.