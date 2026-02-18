Τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να είναι στην Ύδρα ο διάσημος ηθοποιός, Μπραντ Πιτ, ενδεχομένως την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, για τα γυρίσματα της ταινίας με τίτλο «The Riders» και όλο το νησί είναι ενθουσιασμένο που θα γίνει αυτή η ταινία στην Ύδρα σύμφωνα με τον επιχειρηματία του νησιού, Δημήτρη Τσαγκάρη.

Ήδη από τη Δευτέρα βρίσκονται στο νησί οι παραγωγοί της ταινίας, καθώς και τεχνικοί, προσωπικό, που συνολικά αναμένεται να φθάσουν τα 300 άτομα, ενώ όπως αναφέρει ο ίδιος ο κ. Τσαγκάρης, ο οποίος θα συμμετάσχει ως κομπάρσος, έχουν κληθεί την Παρασκευή σε μια συνάντηση.

Όπως είναι φυσικό, την παραγωγή της ταινίας στο νησί έχει αγκαλιάσει και ο Δήμος Ύδρας, καθώς η είδηση για τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας έχει γίνει ήδη γνωστή, προσελκύοντας κόσμο, με αποτέλεσμα η πληρότητα στα καταλύματα να είναι πρωτοφανής για Φεβρουάριο.

Αυτή τη στιγμή τα μόνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ύδρα, είναι από την παραγωγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα στο νησί θα ξεκινήσουν την Παρασκευή κιόλας (20/2) και θα ολοκληρωθούν στις 5 Μαρτίου.

Αυτή είναι η δεύτερη χολιγουντιανή ταινία που γυρίζεται στην Ύδρα, καθώς είχε προηγηθεί το 1957 η ταινία «Το Παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν.