Ο Μπραντ Πιτ έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, φέρνοντας το νησί ξανά στο παγκόσμιο κινηματογραφικό προσκήνιο μετά από 69 χρόνια.

Η ταινία, με τίτλο «The Riders», είναι διεθνής παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ.

Η υπόθεση ακολουθεί έναν άνδρα που αναζητά στην Ευρώπη τη μυστηριωδώς εξαφανισμένη γυναίκα του, συνοδευόμενος από τη μικρή του κόρη.

Σε εγρήγορση είναι ηΎδρα μετά την είδηση ότι στο νησί έρχεται ο σταρ του Χόλιγουντ ,Μπραντ Πιτ, για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνοιγμα μαγαζιών και ξενοδοχείων για τις ανάγκες της παραγωγής.

Ο διάσημος ηθοποιός φέρνει άρωμα Χόλιγουντ στην… Ύδρα, καθώς το νησί επιστρέφει δυναμικά στο παγκόσμιο κινηματογραφικό προσκήνιο, 69 ολόκληρα χρόνια μετά το «Παιδί και το Δελφίνι», την πρώτη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε στη χώρα μας το 1957 με τη Σοφία Λόρεν.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του Φεβρουαρίου με την παραγωγή μάλιστα, όπως μεταδίδει το MEGA, να έχει ήδη πραγματοποιήσει casting και σε ντόπιους κατοίκους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα γυρίσματα.

«Είναι μεγάλη τιμή! Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός γιατί πέρα από τα όποια άμεσα οικονομικά οφέλη που έχει για την τοπική οικονομία μια τέτοια μεγάλη παραγωγή, η προστιθέμενη αξία για την Ύδρα και για τη χώρα μας γενικότερα είναι επίσης σημαντική», είπε ο δήμαρχος του νησιού.

Η επιλογή της Ύδρας για τα γυρίσματα θεωρείται ιδανική, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά σκηνικά και διατηρημένη παραδοσιακή εικόνα, στοιχεία που ενισχύουν τη διεθνή απήχηση της παραγωγής ενώ η άφιξη πολυάριθμων συντελεστών αναμένεται να εγκαινιάσει πολύ νωρίτερα τη φετινή τουριστική σεζόν.

Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Ύδρας, Γιώργου Κουκουδάκη, σε ελληνική πρωινή εκπομπή την Πέμπτη, τα γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε αυτή τη μεγάλη παραγωγή», δήλωσε ο δήμαρχος, υπενθυμίζοντας τη μακρά κινηματογραφική παράδοση του νησιού. «Η Ύδρα έχει συνδεθεί ιστορικά με τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το Boy on a Dolphin με τη Σοφία Λόρεν, το 1957. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κορυφαίοι σκηνοθέτες συνεχίζουν να επιλέγουν την Ύδρα για το μοναδικό, αυθεντικό φυσικό της περιβάλλον».

Ο κ. Κουκουδάκης αποκάλυψε ότι η κινηματογραφική ομάδα θα αριθμεί αρκετές εκατοντάδες μέλη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ δημοτικών αρχών και εκπροσώπων της παραγωγής για τον συντονισμό των διαδικασιών.

«Ως μικρό νησί, θέλουμε να διευκολύνουμε την παραγωγή με όλα τα μέσα και τη θετική μας διάθεση. Η Ύδρα έχει βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και τις τέχνες», πρόσθεσε ο δήμαρχος.