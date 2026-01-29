Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να βρεθεί στην Ύδρα την άνοιξη για τα γυρίσματα της ταινίας “The Riders”.

Τα γυρίσματα της διεθνούς παραγωγής προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο νησί από το τέλος Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου.

Την επιβεβαίωση έκανε ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, σε ελληνική πρωινή τηλεοπτική εκπομπή.

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα, καθώς το νησί της Ύδρας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας The Riders.

Η ειδυλλιακή Ύδρα θα αποτελέσει το σκηνικό μιας ακόμη μεγάλης διεθνούς παραγωγής. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Ύδρας, Γιώργου Κουκουδάκη, σε ελληνική πρωινή εκπομπή την Πέμπτη, τα γυρίσματα της ταινίας θα πραγματοποιηθούν από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε αυτή τη μεγάλη παραγωγή», δήλωσε ο δήμαρχος, υπενθυμίζοντας τη μακρά κινηματογραφική παράδοση του νησιού. «Η Ύδρα έχει συνδεθεί ιστορικά με τον κινηματογράφο, καθώς φιλοξένησε την πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το Boy on a Dolphin με τη Σοφία Λόρεν, το 1957. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κορυφαίοι σκηνοθέτες συνεχίζουν να επιλέγουν την Ύδρα για το μοναδικό, αυθεντικό φυσικό της περιβάλλον».

Ο κ. Κουκουδάκης αποκάλυψε ότι η κινηματογραφική ομάδα θα αριθμεί αρκετές εκατοντάδες μέλη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ δημοτικών αρχών και εκπροσώπων της παραγωγής για τον συντονισμό των διαδικασιών.

«Ως μικρό νησί, θέλουμε να διευκολύνουμε την παραγωγή με όλα τα μέσα και τη θετική μας διάθεση. Η Ύδρα έχει βαθιά αγάπη για τον πολιτισμό και τις τέχνες», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία The Riders, μια κινηματογραφική μεταφορά του πολυβραβευμένου μυθιστορήματος του Τιμ Γουίντον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Έντουαρντ Μπέρκερ, γνωστός από το All Quiet on the Western Front . Η παραγωγή αποτελεί σύμπραξη των Scott Free Productions, Plan B και A24.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Πιτ ενσαρκώνει τον Scully, έναν άνδρα που μετακομίζει στην Ευρώπη για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύζυγο και την κόρη του. Στο καστ συμμετέχουν επίσης η βραβευμένη με Emmy Τζούλιαν Νίκολσον και η ανερχόμενη Κόκο Γκρινστόουν.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Scully καθώς ανακαινίζει ένα παλιό εξοχικό στην Ιρλανδία. Όταν η γυναίκα του εξαφανίζεται μυστηριωδώς, εκείνος ξεκινά μαζί με την κόρη του μια απεγνωσμένη αναζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων των ηλιόλουστων τοπίων της Ελλάδας.

Πηγή: greekreporter.com