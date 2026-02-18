Σκηνικό Χόλιγουντ αρχίζει να διαμορφώνεται στην Ύδρα, καθώς σε λίγες ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα στο νησί του Σαρωνικού της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ.

Τα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας με τίτλο «The Riders» αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2026. Η Ύδρα έχει ήδη μετατραπεί σε ένα υπαίθριο κινηματογραφικό πλατό, με τις πρώτες φωτογραφίες να δημοσιεύονται στο hydraspoliteia1.blogspot.com.

Η ταινία αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου του Τιμ Γουίντον, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Έντουαρντ Μπέργκερ. Ο Μπραντ Πιτ ενσαρκώνει τον Φρεντ Σκάλι, έναν άνδρα που αναζητά τη σύζυγό του, η οποία εξαφανίζεται μυστηριωδώς.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ύδρας, Γιώργος Κουκουδάκης, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε εμβληματικά σημεία του νησιού, όπως το λιμάνι, το ρολόι, το καμπαναριό και την ταβέρνα «Λούλου».

Τα γραφικά σοκάκια, οι πλατείες και τα παραδοσιακά κτίρια της Ύδρας μεταμορφώνονται σε φυσικά σκηνικά, συνδυάζοντας την αυθεντική γοητεία του νησιού με τη μαγεία του κινηματογράφου.