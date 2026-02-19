Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders». Νωρίς το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου 2026, ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ έφτασε στο νησί, όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες για τις ανάγκες της παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καταξιωμένος ηθοποιός κατέφθασε στο κοσμοπολίτικο νησί γύρω στις 10:00 το πρωί. Αν και η άφιξή του είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ο Μπραντ Πιτ ταξίδεψε μία ημέρα νωρίτερα με ναυλωμένο πλοίο, αποκλειστικά για την ομάδα παραγωγής.

Τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην Ύδρα, προετοιμάζοντας τους χώρους των γυρισμάτων. Ο ηθοποιός επέλεξε να φτάσει νωρίτερα, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή. Αρχικά, επρόκειτο να διαμείνει σε σκάφος γνωστού εφοπλιστή στο λιμάνι, ωστόσο εξετάζεται εναλλακτικό σχέδιο φιλοξενίας σε ιδιωτική βίλα, εφόσον ισχύσει το απαγορευτικό απόπλου.

Μετά την άφιξή του, ο Μπραντ Πιτ εθεάθη κοντά στο γήπεδο της Ύδρας, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών.

Πιθανή συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη

Όπως μεταδόθηκε στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» του ALPHA, ο διάσημος καλλιτέχνης, που ξεκινά αύριο τα γυρίσματα, αναμένεται να συναντήσει την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα βρίσκεται επίσης στο νησί για το τριήμερο.

Η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει και μία πληροφορία, ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, θα μεταβεί στην Ύδρα το τριήμερο γιατί συνδέεται προσωπικά. Ισχύει; Επιβεβαιώνεται αυτή η φήμη παιδιά;», με τον ανταποκριτή της εκπομπής να απαντά: «Μπορούμε να πούμε πως ναι. Δεν μπορούμε να πούμε την πηγή μας».

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ

Την ίδια ώρα, το νησί έχει ήδη μετατραπεί σε φυσικό σκηνικό για την ταινία. Η Ύδρα βρίσκεται σε ρυθμούς προετοιμασίας, με την παραγωγή να δημιουργεί πολλά φυσικά πλατό, ενισχύοντας την κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τη διεθνή προβολή του νησιού.