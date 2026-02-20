Αέρας Hollywood πνέει στον Αργοσαρωνικό. Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο κινηματογραφικό στούντιο. Η άφιξη του πασίγνωστου ηθοποιού Μπραντ Πιτ έχει προκαλέσει αναστάτωση και ενθουσιασμό.

Ο Μπραντ Πιτ κατέφθασε στο νησί με το πλοίο της γραμμής μαζί με ένα γκρουπ 20 ατόμων για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Φωτογραφίες φαίνεται να τον έχουν απαθανατίσει με casual εμφάνιση, γυαλιά ηλίου, καπέλο και μία μεγάλη τσάντα στον ώμο. Μαζί του, και τουλάχιστον άλλοι δύο… σωσίες.

Ο διάσημος σταρ του Χόλυγουντ Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, (The Riders) προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των μέσων ενημέρωσης για την εγχώρια lifestyle σκηνή. Ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στην Ύδρα γύρω στις 10:00 το πρωί της Πέμπτης και λίγο αργότερα βρέθηκε στην περιοχή του γηπέδου, κοντά στο λιμάνι.

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day εξασφάλισε τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού από το νησί, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του.

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Μπραντ Πιτ είναι ιδιαίτερα αυστηρά, με πολυμελή ομάδα συνοδών να τον ακολουθεί διακριτικά σε κάθε του μετακίνηση, καθιστώντας δύσκολη την προσέγγιση σε κοντινή απόσταση.

Παρά τη διακριτική του στάση, ο ηθοποιός δεν δίστασε να απαντήσει ευγενικά σε ρεπόρτερ που τον πλησίασε, λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ. Δουλεύω φίλε μου».

Ο Μπραντ Πιτ επιλέγει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους κατά την παραμονή του στην Ελλάδα. Για να αποφύγει την έντονη δημοσιότητα, διαμένει σε πολυτελή θαλαμηγό που βρίσκεται ανοιχτά της Ύδρας.

Το σκηνικό των γυρισμάτων στο λιμάνι

Το επίκεντρο της κινηματογραφικής δραστηριότητας εντοπίζεται στο λιμάνι της Ύδρας, όπου έχει εγκατασταθεί το βασικό σκηνικό. Οι προετοιμασίες είναι εντατικές, με το συνεργείο να εργάζεται αδιάκοπα.

Ένα ογκώδες, σκούρου πράσινου χρώματος φουσκωτό δοχείο νερού, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος, έχει τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο, αποτελώντας τον κεντρικό μηχανισμό για τη δημιουργία τεχνητής βροχής, απαραίτητης για τις ανάγκες της ταινίας.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν δύο εβδομάδες στην Ύδρα και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αθήνα για άλλες δύο, ολοκληρώνοντας το ελληνικό μέρος της παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος ηθοποιός αναμένεται να συναντηθεί στο νησί με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία θα επισκεφθεί την Ύδρα για τριήμερο.

