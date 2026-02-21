Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται ήδη στην Ύδρα, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Αρχικά είχαν προγραμματιστεί για την Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο, λόγω της αυξημένης πολυκοσμίας στο νησί του Σαρωνικού, μετατέθηκαν για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Η παραμονή του διάσημου ηθοποιού στην Ελλάδα θα διαρκέσει έως τις αρχές Μαρτίου, πιθανότατα μέχρι και τις 5 του μήνα. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων στην Ύδρα, η παραγωγή θα συνεχιστεί στην Αθήνα. Μαζί του βρίσκεται η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν.

Η άφιξη του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, το νησί έχει γεμίσει με τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ από όλον τον κόσμο, που προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα στιγμιότυπο του διάσημου σταρ. Ο Μπραντ Πιτ συνοδεύεται από τέσσερις σωσίες, ώστε να είναι πιο δύσκολη η αναγνώρισή του.

Χθες κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και βίντεο που τον έδειχναν να περπατά στα σοκάκια της Ύδρας και να χαιρετά από την ταράτσα ενός αρχοντικού. Ωστόσο, πολλοί αναρωτήθηκαν αν επρόκειτο πράγματι για τον ίδιο ή για κάποιον από τους σωσίες του.

Πού διαμένει ο Μπραντ Πιτ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος πρωταγωνιστής φιλοξενείται σε βίλα γνωστού επιχειρηματία στο νησί. Η παραγωγή έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του, ενώ συνεργάτες του έχουν νοικιάσει και άλλα πολυτελή ακίνητα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί σε ποιο μένει ο ίδιος.

Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό σκηνικό

Το επίκεντρο των γυρισμάτων βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας, όπου έχει στηθεί το βασικό σκηνικό. Στο πλακόστρωτο έχει τοποθετηθεί ένα ογκώδες φουσκωτό δοχείο νερού σε σκούρο πράσινο χρώμα, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια, που δημιουργούν τεχνητή βροχή.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε εστιατόρια του νησιού, αλλά και σε ένα ταχύπλοο τύπου δελφίνι της δεκαετίας του ’80. Το καθημερινό catering, που εξυπηρετεί περίπου 250 άτομα, περιλαμβάνει ελληνικές γεύσεις και υγιεινές επιλογές, κατόπιν αιτήματος της παραγωγής.