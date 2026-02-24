Μπραντ Πιτ και Ύδρα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς το νησί έχει μετατραπεί σε κινηματογραφικό πλατό για τις ανάγκες της νέας ταινίας του διάσημου ηθοποιού. Εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, ένας πατέρας κουβαλά στα χέρια την τραυματισμένη κόρη του μέχρι το φαρμακείο — μια δυνατή σκηνή που, αν και φανταστική, αποτυπώνει το δραματικό ύφος του φιλμ.

Με τη χρήση ισχυρών ανεμιστήρων και συστημάτων τεχνητής βροχής, η παραγωγή κατάφερε να δημιουργήσει το εφέ της έντονης νεροποντής. Μετά τις απαραίτητες πρόβες με τους βοηθητικούς ηθοποιούς, ο χολιγουντιανός σταρ έφτασε στο σετ για να πραγματοποιήσει το γύρισμα της εντυπωσιακής σκηνής.

Χθες, η κάμερα του MEGA εντόπισε τον Αμερικανό ηθοποιό στο νυχτερινό γύρισμα που έγινε στην παραλία Αυλάκι. Ευδιάθετος και χαμογελαστός, άκουγε προσεκτικά τις οδηγίες του σκηνοθέτη.

Η σκηνή παρουσιάζει τον πρωταγωνιστή, ο οποίος βρίσκεται στο νησί αναζητώντας τη χαμένη σύντροφό του, να περπατά μόνος δίπλα στη θάλασσα κρατώντας ένα μπουκάλι αλκοόλ. Περισσότερα από πενήντα άτομα εργάστηκαν για τη συγκεκριμένη λήψη, ώστε με τον κατάλληλο φωτισμό να αποδοθεί το εφέ του σεληνόφωτος.

Ένα απέραντο πλατό στην Ύδρα

Παρότι το τριήμερο του καρναβαλιού ολοκληρώθηκε, η Ύδρα εξακολουθεί να κινείται σε ρυθμούς Χόλιγουντ. Οι άνθρωποι της παραγωγής έχουν νοικιάσει αρκετούς χώρους στο λιμάνι για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Η ταινία είναι ένα δραματικό φιλμ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Winton. Η πλοκή ακολουθεί τον ήρωα, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ, στην αναζήτηση της συντρόφου του που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι τους στην Ιρλανδία.

Επόμενος σταθμός: Νέα Μάκρη

Τα γυρίσματα στην Ύδρα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια το συνεργείο θα μεταφερθεί στη Νέα Μάκρη. Εκεί, θα πραγματοποιηθούν λήψεις έξω από γνωστό ξενοδοχείο, στον ναυτικό όμιλο και στον δρόμο έξω από το πάρκινγκ επί της Αγίου Κωνσταντίνου.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου των γυρισμάτων δεν θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας. Η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη ενημερώσει τον δήμο ότι θα αντικαταστήσει με δικά της έξοδα τις λάμπες του δρόμου, τοποθετώντας νέα φώτα LED που θα προσφέρουν θερμότερο φωτισμό στο σημείο.

Τα γυρίσματα στην Ύδρα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 3 Μαρτίου, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί λήψη και στο Α’ Κοιμητήριο του νησιού. Το ποσό που φέρεται να έχει δαπανήσει η αμερικανική παραγωγή στην Ύδρα αγγίζει πενταψήφιο νούμερο.