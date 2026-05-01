Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Ο σοκαριστικός τραυματισμός της Βον «απειλεί» την καριέρα της – Τι δήλωσε η ίδια
Αβέβαιο παραμένει το αγωνιστικό μέλλον της Λίντσεϊ Βον, ύστερα από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε μια πτώση που συγκλόνισε τον κόσμο του αλπικού σκι. Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια τραυματίστηκε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης, όταν προσέκρουσε σε πύλη της διαδρομής. Η διάγνωση έκανε λόγο για σύνθετο κάταγμα σε […]
Ξέφυγε η κατάσταση στο Χοκς – Νικς: Πιάστηκαν στα χέρια και αποβλήθηκαν δύο παίκτες (vid)
Οι Νιου Γιορκ Νικς διέλυσαν τους Ατλάντα Χοκς με το εντυπωσιακό 140-89, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA. Η εξέλιξη του αγώνα κρίθηκε ουσιαστικά από πολύ νωρίς, καθώς οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, «εκτοξεύοντας» τη διαφορά στο +25 (40-15) ήδη από την πρώτη περίοδο. Το […]
Παναθηναϊκός: Μπορεί και χωρίς τον Σλούκα
Όταν τις προηγούμενες ημέρες λαβώθηκε ο Σλούκας και γνωστοποιήθηκε πως θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να είναι έτοιμος για το final four της Ευρωλίγκας, οι περισσότεροι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού προβληματίστηκαν. Λογικό. Ο κάπτεν της ομάδας είναι ο σημαιοφόρος της αναγέννησης ή για να ειπωθεί σωστότερα, συμβολίζει την επιστροφή του Τριφυλλιού στο […]
Η Σπόρτινγκ «έδεσε» τον Ρούι Μπόρζες έως το 2028
Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτα τον προπονητή της, επεκτείνοντας το συμβόλαιο του Ρούι Μπόρζες μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η ομάδα της Λισαβόνας προέρχεται από δύο συνεχόμενες απώλειες βαθμών απέναντι σε χαμηλά στη βαθμολογία αντιπάλους, με πιο πρόσφατη την ισοπαλία 2-2 απέναντι στην Τοντέλα. Παρόλα αυτά, […]
Η Όξφορντ Γιουνάιτεντ τιμά την αδικοχαμένη παίκτρια της, Αμέλια Άπλιν
Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Όξφορντ Γιουνάιτεντ, απονέμοντας φόρο τιμής στην πρόσφατα εκλιπούσα παίκτρια του συλλόγου, Αμέλια Άπλιν. Η 15χρονη αθλήτρια “έφυγε” από τη ζωή χρόνια στα μέσα της σεζόν, βυθίζοντας σε θλίψη την ποδοσφαιρική κοινότητα της Αγγλίας και όχι μόνο. Η βρετανική ομάδα, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της, της απένειμε το βραβείο […]