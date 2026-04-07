Παρελθόν από τον πάγκο της Σεβίλλης αποτελεί εδώ και λίγες εβδομάδες ο Ματίας Αλμέιδα, έπειτα από την απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει σε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, λόγω της δύσκολης θέσης της ομάδας στη βαθμολογία και της μάχης που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο Αργεντινός τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο, ωστόσο η συνεργασία των δύο πλευρών δεν μακροημέρευσε.

Στο διάστημα της παρουσίας του, κατέγραψε απολογισμό 10 νικών, 7 ισοπαλιών και 15 ηττών σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά την αποχώρησή του, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ εξετάζει τις επόμενες επιλογές του, με το ενδιαφέρον να μην λείπει. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό και το μέσο «elfutbolero», η Μοντερέι έχει ήδη κινηθεί για την απόκτησή του, καταθέτοντας πρόταση που φέρεται να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να τον πείσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της.

Στο ρόστερ της Μοντερέι βρίσκεται και ο Αντονί Μαρσιάλ, με τον οποίο ο Αλμέιδα είχε συνεργαστεί κατά τη θητεία του στην ΑΕΚ, στοιχείο που ενδέχεται να παίξει ρόλο στην υπόθεση.

Η προοπτική επιστροφής του Αλμέιδα στο μεξικανικό ποδόσφαιρο συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, καθώς ο ίδιος έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα στη χώρα από την προηγούμενη παρουσία του στην Τσίβας, την οποία οδήγησε σε αγωνιστική αναγέννηση και επιτυχίες.