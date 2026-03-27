Ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Αντόνιο Κορδόν, τοποθετήθηκε δημόσια για το τέλος της συνεργασίας με τον Ματίας Αλμέιδα, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την επιλογή που δεν απέδωσε.

Ο ίδιος ήταν ξεκάθαρος ως προς τον ρόλο του στην απόφαση, δηλώνοντας: «Εγώ ήμουν αυτός που πίστεψε περισσότερο στον Αλμέιδα και δεν πρόκειται να αποφύγω την ευθύνη.

Ήταν μια γενναία επιλογή, αλλά δεν λειτούργησε. Όταν παίρνεις μια απόφαση και δεν βγαίνει, δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος».

Παρά την απογοήτευση για την εξέλιξη, ο Κορδόν στάθηκε με σεβασμό απέναντι στον Αργεντινό τεχνικό και το επιτελείο του, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους και αναγνωρίζοντας το έργο που άφησαν πίσω, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη Σεβίλλη σε νέα εποχή, με τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει την ομάδα σε πιο ασφαλή τροχιά.

Με εννέα αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν στη La Liga, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, όπως τον περιέγραψε ο ίδιος: «Δεν υπάρχει άλλος στόχος από το να σωθούμε. Πρέπει να πάρουμε τους βαθμούς που χρειαζόμαστε».