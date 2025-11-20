Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν νέες φήμες γύρω από τον Αντονί Μαρσιάλ, τη «μεταγραφή-βόμβα» των Ραγιάντος ντε Μοντερέι.

Άτομα από το περιβάλλον του λένε ότι ο Γάλλος επιθετικός απευθύνθηκε στον Τζον Μίλτον, έναν δημοφιλή υπνωτιστή που συνεργάζεται με αθλητές και τους βοηθά να επαναφέρουν τη φόρμα τους.

Για τον Μαρσιάλ, που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο μεξικανικό πρωτάθλημα, ο Μίλτον φαίνεται να αποτελεί μια εναλλακτική για να ανεβάσει την απόδοσή του.

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, ο Γάλλος φορ δεν έχει αποδώσει: σε 9 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει ούτε έχει δώσει ασίστ.

Αυτή η εικόνα απέχει πολύ από όσα περίμενε ο σύλλογος, οπότε η πιθανότητα να στραφεί σε έναν διάσημο υπνωτιστή δεν μοιάζει πλέον τόσο παράξενη ή μήπως παραμένει;