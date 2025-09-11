Έτοιμος να γίνει κάτοικος Μεξικού, ο Αντονί Μαρσιάλ!

Ένα «βήμα» πριν την έξοδό του από την ΑΕΚ ο Γάλλος επιθετικός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κεντρική Αμερική, ο 29χρονος φορ, βρίσκεται μια ανάσα από τη Μοντερέι!

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο Ζέσαρ Λουίς Μέλο, η Μοντερέι έκανε το… κόλπο γκρόσο. «Κέρδισε» την… μισητή της αντίπαλο, Πούμας και τα βρήκε σε όλα τόσο με την «Ένωση» όσο και με τον παίκτη.

🚨Rayados acordó la compra de Anthony Martial y dejó a Pumas fuera de competencia. *️⃣El Monterrey arregló con el AEK el traspaso y le paga un importante contrato al delantero francés, con pasado en Manchester United. pic.twitter.com/43sBBj42BZ — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 11, 2025

Όπως όλα δείχνουν, απομένουν μόνα τα τυπικά, ώστε ο διενής «σταρ» να πάρει το αεροπλάνο, με προορισμό την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έτσι, οι «Rayados» βάζουν έναν ακόμη world class παίκτη στις τάξεις τους. Ο Μαρσιάλ, θα βρει εκεί τόσο τον Σέρχιο Ράμος όσο και τον Λούκας Οκάμπος, που αγωνίζονται με τα κυανόλευκα από το 2024.

Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2024. Με το «Δικέφαλο Αετό» στο στήθος, μέτρησε 9 γκολ και 2 ασίστ σε 24 συμμετοχές.