Έτοιμος να γίνει κάτοικος Μεξικού, ο Αντονί Μαρσιάλ!

Ένα «βήμα» πριν την έξοδό του από την ΑΕΚ ο Γάλλος επιθετικός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κεντρική Αμερική, ο 29χρονος φορ, βρίσκεται μια ανάσα από τη Μοντερέι!

Πιο συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο Ζέσαρ Λουίς Μέλο, η Μοντερέι έκανε το… κόλπο γκρόσο. «Κέρδισε» την… μισητή της αντίπαλο, Πούμας και τα βρήκε σε όλα τόσο με την «Ένωση» όσο και με τον παίκτη.

Όπως όλα δείχνουν, απομένουν μόνα τα τυπικά, ώστε ο διενής «σταρ» να πάρει το αεροπλάνο, με προορισμό την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Έτσι, οι «Rayados» βάζουν έναν ακόμη world class παίκτη στις τάξεις τους. Ο Μαρσιάλ, θα βρει εκεί τόσο τον Σέρχιο Ράμος όσο και τον Λούκας Οκάμπος, που αγωνίζονται με τα κυανόλευκα από το 2024.

Ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφτασε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2024. Με το «Δικέφαλο Αετό» στο στήθος, μέτρησε 9 γκολ και 2 ασίστ σε 24 συμμετοχές.

