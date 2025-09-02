Αν πει κάποιος ότι αισθάνθηκε έκπληξη από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ θα είναι ψεύτης. Αυτό που μπορεί να πει κανείς με σιγουριά, είναι ότι ο Μάρκο Νίκολιτς, όσους παίκτες αποφάσισε να κρατήσει στο ρόστερ και έδωσε ευκαιρίες, ήταν απόλυτα δίκαιος. Σε όλους, εκτός από έναν. Στον Γιόνσον, στον οποίο δεν έδωσε ευκαιρίες, αλλά ήταν ξεκάθαρο από την προετοιμασία κιόλας, ότι δεν τον υπολογίζει και ήταν θέμα χρόνου να τον «φάει».

Από τη στιγμή όμως που πετυχαίνει το σκοπό του, άλλωστε χωρίς τον Δανό πέτυχε τρεις προκρίσεις και έκανε το δύο στα δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί κανένας να τον κατηγορήσει γιατί το κάνει. Και άλλοι προπονητές σε όλο τον κόσμο παίρνουν αποφάσεις που μπορεί να μη συμβαδίζουν με τη δική μας λογική, αλλά αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί αντιλαμβάνονται κάτι διαφορετικό. Το αν αυτή η επιλογή, θα του βγει σε βάθος χρόνου, είναι μία άλλη ιστορία. Ωστόσο κάνει όσο πιο ξεκάθαρο μπορεί προς όλους, με ποιους παίκτες θέλει να συνεχίσει.

Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ υπάρχουν αρκετές «ανορθογραφίες» και για αυτές δεν ευθύνεται ο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ θα πάει για ακόμα μία χρονιά στην Ευρώπη με ένα δεξί μπακ. Με δεδομένο ότι το φθινόπωρο δε θα υπάρχει άλλη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας, τόσο για τα ματς στο Conference, όσο και για τα πολύ δύσκολα εντός των συνόρων παιχνίδια, παρά μόνο «υπηρεσιακές», δηλαδή ή ο Γκατσίνοβιτς, ή ο… Βίντα (κάτι που θα προκαλέσει πρόβλημα στην άλλη «τρύπα» στο κέντρο της άμυνας, ο Σέρβος τεχνικός θα πρέπει να παρακαλάει και να εύχεται να μην συμβεί κάτι στον Έλληνα διεθνή δεξιό μπακ, διότι τότε θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε αλχημείες.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το κέντρο της άμυνας. Μουκουντί και Ρέλβας, αποτελούν το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ. Στην Ευρώπη έχουν ακουστεί μαζί και στα έξι ματς. Στα «εύκολα» ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, ξεκούρασε τον Πορτογάλο και έδωσε χρόνο συμμετοχής στον Βίντα.

Θα (μου) πει κάποιος, μα έχει και τον Χρυσόπουλο. Τον έχει; Ο νεαρός στόπερ δεν έκανε προετοιμασία, γιατί τραυματίστηκε δις στο διάστημα που η ΑΕΚ ήταν στην Ολλανδία. Μετά από τρεις ουσιαστικά μήνες, δεν έχει πάρει ούτε ένα δευτερόλεπτο συμμετοχής. Μπήκε στη λίστα αντί του Καλοσκάμη, διότι στα χαφ η ΑΕΚ δεν είχε κενά και δεν μπορούσε ο Νίκολιτς να δηλώσει μόνο τρία στόπερ. Άλλωστε πέντε Έλληνες είχε και ήταν αναγκασμένος να κόψει τον έναν. Μάνταλος, Πήλιος και Ρότα δεν κόβονται να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Επομένως ήταν μονόδρομος!

Αν δεν έχει κάνει κάτι ο Νίκολιτς σε όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι δεν έχει ζητήσει δεξί μπακ, όπως ζητούσε αμυντικό χαφ και επιθετικό. Αμυντικό χαφ του πήραν. Επιθετικό όχι (τουλάχιστον ακόμα). Θα δούμε αν θα πάρουν. Δεξί μπακ όμως δεν ζήτησε ποτέ και τον Οντουμπάτζο επίσης δεν τον βλέπει. Από τα οκτώ ματς της ΑΕΚ έχει επιλέξει να «λιώνει» τον Ρότα που έχει παίξει και στα οκτώ και τον Άγγλο τον έβαλε για 7’ κόντρα στον Πανσερραϊκό, μόνο όταν ο Έλληνας ζήτησε αλλαγή.

Πάμε και στον Φράντζι Πιερό γιατί αναφέρθηκα στον επιθετικό. Το βράδυ της Κυριακής, ο Νίκολιτς είπε ότι δεν μπορεί να χάσει κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι δε θα πουληθεί ή παραχωρηθεί ο Πιερό. Έτσι όπως έχει τώρα η κατάσταση θα είναι λάθος να ανοίξει και άλλη «τρύπα». Αυτός θα είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος επιθετικός της ομάδας, αναλόγως πως θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Γιόβιτς και τον Ζίνι. Απλά και ξεκάθαρα. Άλλωστε ο Νίκολιτς το βράδυ της Κυριακής δήλωσε ότι δεν «αντέχει» να χάσει κάποιον τώρα από τους παίκτες που υπολογίζει.

Η άμεση «δήλωση» του Γκρούγιτς και η επιστροφή του Περέιρα, δείχνουν επίσης πως ο Νίκολιτς συνεχίζει να κάνει αυτό που «λέει». Τον Σέρβο τον πήρε για βασική επιλογή στο «6» και δεν τον νοιάζει αν ήταν 11 μήνες εκτός δράσης, ενώ τον Αργεντινό τον είχε χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο παίκτη για να παίξει το ρόμβο και παρότι δεν είναι απόλυτα έτοιμος λόγω της θλάσης που υπέστη τον επανέφερε στην ευρωπαϊκή λίστα.

Έκοψε τον Λιούμπισιτς, στον οποίο έδωσε πολλές ευκαιρίες, αλλά ο Αυστριακός δεν τις εκμεταλλεύτηκε καθόλου. Τώρα -για κάποιον που μπορεί να κοιτάξει και λίγο πιο πέρα- το μέλλον του στην ΑΕΚ έχει έναν αστερίσκο, γιατί για να παίξει θα πρέπει να ξεπεράσει τους Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλο, Περέιρα, Γκρούγιτς και δεν βάζω και τον Καλοσκάμη, ο οποίος θα παίζει στα ματς του Κυπέλλου. Δύσκολα τα πράγματα.

Όσο για τον Γιόνσον, είναι πολυτέλεια και μεγάλο κρίμα να έχεις ένα τέτοιο «εργαλείο» παρκαρισμένο. Αλλά θα (μου) πει κανείς, εδώ η ΑΕΚ πληρώνει 3,5 εκατ. ευρώ στον Μαρσιάλ για να φτάσει στο σημείο να τον έχει για τα ματς του… Κυπέλλου και για να κάνει τα… ρεπό του Ζίνι και του Πιερό (ή όποιου άλλου φέρουν, αν φέρουν), όταν δε θα έχει «ενοχλήσεις» στη μέση. Εκτός και αν φέρει… πρόταση. Πραγματική όμως, όχι σαν αυτή που υποτίθεται ότι ήρθε.