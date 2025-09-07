Ρίχνοντας μία καλύτερη ματιά στο πρόγραμμα των τεσσάρων ομάδων που θεωρητικά θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αυτό που μπορεί να πει κανείς, είναι ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος και μέχρι την επόμενη διακοπή, η ΑΕΚ έχει ξεκάθαρα ένα σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της, το οποίο οφείλει να το εκμεταλλευτεί.

Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός στο Champions League και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League, θα δώσουν οκτώ αγώνες, έναντι έξι της ΑΕΚ. Οι ευρωπαϊκές «υποχρεώσεις» των «κιτρινόμαυρων» ξεκινάνε τον Οκτώβριο, ενώ οι άλλοι τρεις θα πέσουν στα βαθιά πολύ πιο γρήγορα και συγκεκριμένα στις 17/9 οι «ερυθρόλευκοι» και στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου οι άλλοι δύο.

Η επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε λοιπόν θα δώσει τα εξής ματς:

ΑΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

13-14/9 3η Super League Λεβαδειακός – ΑΕΚ

16-18/9 1η Κύπελλο Αιγάλεω – ΑΕΚ

20-21/9 4η Super League ΑΕΛ – ΑΕΚ

23-25/9 2η Κύπελλο AEK – Παναιτωλικός

27-28/9 5η Super League AEK – Βόλος

2/10 1η Conference Τσέλιε – ΑΕΚ

5/10 6η Super League Κηφισιά – ΑΕΚ

Την ίδια ώρα το πρόγραμμα των αντιπάλων της είναι επιβαρυμένο με πολύ πιο δύσκολα ματς και μεταξύ τους ντέρμπι τα οποία θα φέρουν απώλειες βαθμών είτε σε έναν είτε και στους δύο. Αναλυτικά:

Ολυμπιακός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

13-14/9 3η Super League Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

16-18/9 1η Champions League Ολυμπιακός – Πάφος

20-21/9 4η Super League Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

23-25/9 1η Κύπελλο Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

27-28/9 5η Super League Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

1/10 2η Champions League Άρσεναλ – Ολυμπιακός

5/10 6η Super League ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

13-14/9 3η Super League Κηφισιά – Παναθηναϊκός

16-18/9 1η Κύπελλο Παναθηναϊκός – Καλλιθέα

20-21/9 4η Super League Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

23-25/9 1η Europa League Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

27-28/9 5η Super League Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

2/10 2η Europa League Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγλς

5/10 6η Super League Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

13-14/9 3η Super League ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

16-18/9 1η Κύπελλο Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

20-21/9 4η Super League ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

23-25/9 1η Europa League ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

27-28/9 5η Super League Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

2/10 2η Europa League Θέλτα – ΠΑΟΚ

5/10 6η Super League ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Όπως βλέπετε υπάρχουν τα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και «αναγκαστικά» δεν γίνεται όλοι να κάνουν το απόλυτο.

Για αυτό το λόγο η ΑΕΚ, για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, θα πρέπει σε αυτά τα εφτά ματς να κάνει άλλη μία υπέρβαση και να προχωρήσει ακάθεκτη στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και να ξεκινήσει με το δεξί στην Ευρώπη.

Δεν λέω ότι αν γκελάρει κάπου θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Ούτε ότι είναι εύκολο. Κάθε άλλο θα έλεγα. Η πρόσφατη γκέλα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο μας έδειξε για ακόμα μία φορά πως δεν πρέπει να εφησυχάζεις ποτέ. Πρέπει σε κάθε αγώνα να είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος προκειμένου να μην πετάξεις βαθμούς, προκρίσεις και χρήματα.

Στο πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν, η ΑΕΚ τα κατάφερε εξαιρετικά. Αυτό οφείλει να κάνει και το δεύτερο και μέσα από αυτά τα ματς, να έρθουν να «κουμπώσουν» ιδανικά στα ποδοσφαιρικά «θέλω» του Μάρκο Νίκολιτς οι Γιόβιτς που έχει παίξει λίγο, ο Γκρούγιτς που ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα και όποιος άλλος έρθει στα… χασομέρια (αν έρθει τελικά).

Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τον οργανισμό να καταλάβει πως αν μπορέσει να κάνει μία δεύτερη super εκκίνηση, μετά θα μπορεί να δει με διαφορετικό μάτι και τα ντέρμπι που έρχονται. Διότι μετά τη νέα διακοπή και μέχρι την επόμενη (μέσα Οκτωβρίου δηλαδή με μέσα Νοεμβρίου) το πρόγραμμα θα θυμίζει «Γολγοθά». Αν λοιπόν κάνεις εκτός προγράμματος γκέλες, τότε θα πας σε αυτή την σειρά εφτά παιχνιδιών με την πλάτη στον τοίχο.

ΑΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

18-19/10 7η Super League ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

23/10 2η Conference ΑΕΚ – Αμπερντίν

26/10 8η Super League Ολυμπιακός – ΑΕΚ

28-30/10 3η Κύπελλο Ηλιούπολη – ΑΕΚ

1-2/11 9η Super League ΑΕΚ – Παναιτωλικός

6/11 3η Conference ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

9/11 10η Super League ΟΦΗ – ΑΕΚ