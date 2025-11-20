Ο Αντονί Μαρσιάλ περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας του στο Μεξικό, καθώς η αδυναμία του να σκοράρει με τη φανέλα της Μοντερέι φαίνεται να τον έχει οδηγήσει σε πρωτοφανείς λύσεις. Η παρατεταμένη του… σιγή μπροστά στο τέρμα έχει γίνει θέμα συζήτησης στα μεξικανικά ΜΜΕ, τα οποία αναφέρουν ότι αναζητά εξειδικευμένη ψυχολογική βοήθεια για να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TV Azteca, άνθρωποι του περιβάλλοντός του έχουν απευθυνθεί στον διάσημο υπνωτιστή Τζον Μίλτον, έναν ειδικό που έχει συνεργαστεί με πολλούς αθλητές στη Λατινική Αμερική και ισχυρίζεται ότι μπορεί να τους βοηθήσει να ξεκλειδώσουν τις νοητικές τους δυνάμεις. Το ρεπορτάζ τονίζει ότι η μέθοδος αυτή εξετάζεται ως πιθανή λύση για τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος από τότε που μετακόμισε στη Liga MX δεν έχει καταφέρει να βρει ρυθμό ούτε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος.

Ο Μαρσιάλ, που η μεταγραφή του από την ΑΕΚ είχε προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό το καλοκαίρι, μετρά μέχρι στιγμής 9 εμφανίσεις χωρίς γκολ και χωρίς ασίστ, απογοητεύοντας τόσο το τεχνικό επιτελείο όσο και τους φιλάθλους της Μοντερέι. Η πίεση που έχει συσσωρευτεί γύρω του φαίνεται να έχει οδηγήσει τον 28χρονο άσο σε αναζήτηση διαφορετικών και λιγότερο συνηθισμένων τρόπων ενίσχυσης της αγωνιστικής του εικόνας.