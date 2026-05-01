Η Tesla αποκάλυψε για πρώτη φορά την ετήσια αποζημίωση του Ίλον Μασκ, μετά την έγκριση του εντυπωσιακού πακέτου αμοιβών του από τους μετόχους, η οποία ανέρχεται στα 158 δισ. δολάρια.

Η συνολική αμοιβή για το 2025 γνωστοποιήθηκε σε κανονιστική κατάθεση το βράδυ της Πέμπτης, περίπου έξι μήνες μετά την έγκριση από τους επενδυτές ενός πακέτου μετοχών αξίας 1 τρισ. δολαρίων για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το αστρονομικό ποσό ξεχωρίζει ακόμη και στο περιβάλλον των ολοένα αυξανόμενων αποζημιώσεων που λαμβάνουν κορυφαίοι επιχειρηματίες, οι οποίοι θεωρούνται καθοριστικοί για την επιτυχία των εταιρειών τους. Ο Μασκ έχει μετατρέψει την Tesla σε ηγέτη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και αναδείχθηκε στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, αν και η εταιρεία αντιμετωπίζει πλέον αυξημένο ανταγωνισμό από την Κίνα και περιορισμένη ανανέωση της γκάμας της.

Οι επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος έχει επικεντρωθεί το τελευταίο διάστημα σε άλλες δραστηριότητες του επιχειρηματικού του ομίλου, κυρίως στη SpaceX, η οποία προετοιμάζει μια ιστορική δημόσια εγγραφή τον Ιούνιο.

Η κατάθεση της Πέμπτης αποκάλυψε ότι η Tesla απέκτησε έσοδα άνω των 500 εκατ. δολαρίων το περασμένο έτος από πωλήσεις προϊόντων σε άλλες εταιρείες του Μασκ. Η πλειονότητα των πωλήσεων, περίπου 430,1 εκατ. δολάρια, προήλθε από συναλλαγές με την xAI, τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του.

Η Tesla ανέφερε επίσης έσοδα 143,3 εκατ. δολαρίων από τη SpaceX. Σύμφωνα με το Bloomberg, η SpaceX φέρεται να αγόρασε περισσότερα από 100 εκατ. δολάρια σε Cybertrucks το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για περαιτέρω διευκρινίσεις. Οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο 0,5% πριν το άνοιγμα των συναλλαγών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, αν και συνολικά φέτος έχουν υποχωρήσει κατά 15%, έναντι ανόδου άνω του 5% του δείκτη S&P 500.

Οι επισημάνσεις για την αποζημίωση

Η αποκάλυψη της εντυπωσιακής αμοιβής του Μασκ συνοδεύτηκε από σημαντικές επισημάνσεις. Η Tesla ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχει «σημαντική απόκλιση» μεταξύ των δηλωμένων ποσών και της πραγματικής αξίας που ο Μασκ θα εισπράξει τελικά.

Η διαφορά αυτή προκύπτει επειδή το πρωτοφανές πακέτο αμοιβών αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετοχικά δικαιώματα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον η εταιρεία πετύχει συγκεκριμένους στόχους κεφαλαιοποίησης και λειτουργικής απόδοσης.

Δεδομένου ότι η Tesla δεν πέτυχε κανέναν από αυτούς τους στόχους το προηγούμενο έτος, η πραγματική αποζημίωση του Μασκ ήταν μηδενική. Ο ίδιος δεν λαμβάνει μισθό από την εταιρεία εδώ και χρόνια.

Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει την εκτιμώμενη εύλογη αξία των μετοχικών δικαιωμάτων, ύψους περίπου 132 δισ. δολαρίων, υπολογισμένη με βάση την πλήρη επίτευξη των στόχων. Το υπόλοιπο, περίπου 26 δισ. δολάρια, αφορά ενδιάμεσο μπόνους που είχε εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο τον Αύγουστο, το οποίο όμως ο Μασκ απώλεσε τον Απρίλιο λόγω της επαναφοράς του πακέτου αμοιβών του 2018.

Με πληροφορίες από το Bloomberg