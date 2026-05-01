Με την έναρξη του Μαΐου, πλησιάζει και το τυπικό τέλος της φετινής σεζόν για τον Άρη, καθώς στην πράξη αυτή έχει ήδη ολοκληρωθεί από την περασμένη εβδομάδα και την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν στρέψει την προσοχή τους στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς, δουλεύοντας τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας όσο και μέσω επαφών που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.

Οι συζητήσεις αυτές αφορούν κυρίως το θέμα του προπονητή, τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις συμβολαίων. Εκεί όπου δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα η ίδια κινητικότητα, είναι στο κομμάτι των αποχωρήσεων.

Κι όμως, αυτό φαίνεται πως αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση ενόψει της νέας σεζόν, τόσο για τον Άρη όσο και για τον Ρούμπεν Ρέγες. Και αυτό γιατί θα χρειαστεί να διαχειριστεί όχι μόνο τη στάση των παικτών, αλλά και τις οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τα συμβόλαιά τους.

Για τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή, η πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα μόνο πετυχημένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Λίγες ήταν οι δικές του επιλογές που «βγήκαν», ενώ κανένας από τους τρεις προπονητές φέτος δεν αποτέλεσε δική του επιλογή.

«Αντιλαμβάνομαι την πίεση του χρόνου, αλλά δεν θα θυσιάσω τη δημιουργία μίας καλής ομάδας για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ρέγες τον περασμένο Ιούνιο. Μία ατάκα που τον… καταδιώκει ακόμα και σήμερα, αφού ο Άρης ούτε στην Ευρώπη προχώρησε αλλά ούτε και έφτιαξε μία ομάδα όπως την είχε στο μυαλό του ο Ισπανός. Με τη σημείωση, βέβαια, ότι οριακά οι μισές επιλογές ήταν δικές του, αφού άλλοι προήλθαν από εισηγήσεις του Καρυπίδη και άλλοι από τον Ουζουνίδη. Πάλι, ωστόσο, ως τεχνικός διευθυντής φέρει μερίιδο ευθύνης.

Ισως ο μόνος τομέας στον οποίο ο Ρέγες έφερε αποτελέσματα, ήταν εκείνος των αποδεσμεύσεων τον περασμένο Ιανουάριο. Με τις περιπτώσεις των Μορουτσάν, Άλβαρο ή ακόμα και με τον Μόντσου, κατάφερε να γλιτώσει για τον Άρη κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ!

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει επαφές με ποδοσφαιριστές που, αν και δεσμεύονται με συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά, δεν υπολογίζονται στα πλάνα της ομάδας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παικτών με υψηλές απολαβές, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και στα χρήματα τα οποία έλαβαν φέτος.

Ήδη, Ρέγες και Καρυπίδης φαίνεται να έχουν καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στη λίστα όσων δεν θα συνεχίσουν. Με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος —ή ίσως και νωρίτερα— θα ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις, με στόχο τη μείωση του αριθμού των παικτών και την εξοικονόμηση πόρων από το μπάτζετ, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 26 ενεργά συμβόλαια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.