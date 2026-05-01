Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται -σύμφωνα με την Τροχαία- η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά οδικά δίκτυα, καθώς έφυγε από την Αττική το μεγαλύτερο μέρος των εκδρομέων του τριήμερου της Πρωτομαγιάς.

Ειδικότερα, ομαλοποιήθηκε η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα, καθώς και από την Κινέττα έως τους Αγίους Θεοδώρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνταν τα αυτοκίνητα και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

Την ίδια ώρα, έντονη ήταν η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού. Καθυστερήσεις καταγράφονταν επίσης στην Αττική Οδό, ειδικά στο τμήμα από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αντίθετα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας

Εξαιτίας της εξόδου των εκδρομέων, η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου έως τις 6.00 το πρωί σήμερα, 50.069 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.758 προς Λαμία.