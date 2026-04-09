Η Αλίκη Βουγιουκλάκη συνεργάστηκε στο θέατρο με την Ρούλα Πατεράκη, η οποία μιλώντας σήμερα (9/4) στην εκπομπή «Στούντιο 4» αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για τη σχέση της με την μεγάλη σταρ στη σκηνή και πίσω από αυτήν.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε, πως παρά τις αντιρρήσεις που υπήρχαν τότε, η ίδια επέλεξε συνειδητά να αντιμετωπίσει τον «κίνδυνο» αυτής της συνεργασίας. Η Ρούλα Πατεράκη περιέγραψε την εμπειρία της δίπλα στη μεγάλη σταρ ως «υπέροχη». Όπως είπε, «η Αλίκη είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Όσο καιρό έκανες πρόβες με την Αλίκη, ήθελε, ως αδηφάγος, να καταπιεί όλο το θέατρο. Οπότε είχες μια τρομακτικά καλή εμπειρία. Είχες μπροστά σου μία λαμπρή ηθοποιό».

Η ηθοποιός πρόσθεσε πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη αναζητούσε πάντα τρόπους να ανανεωθεί επαγγελματικά. «Όταν θα ανέβαινε στη σκηνή, έπρεπε κατά κάποιον τρόπο να την προφυλάξεις, ώστε να έχει κάτι που θα την κάνει θελκτική στο κοινό της. Είχε βαρεθεί τον εαυτό της να κάνει ακριβώς αυτό που ήξερε. Ήθελε να μην χάσει την έλξη με το κοινό της, αλλά να μπει και σε άλλα χωράφια», σημείωσε.

Η Ρούλα Πατεράκη αποκάλυψε ακόμη, πως η ίδια η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν εκείνη που της πρότεινε τη συνεργασία. «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με πήρε ένα τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Στην αρχή νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ίδια. Δίσταζα, γιατί οι περισσότεροι έλεγαν ότι δεν θα ταιριάξουν τα χνώτα μας. Εγώ όμως πήγα. Από περιέργεια και ενδιαφέρον. Αμέσως ταιριάξαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της έλξη προς τις εμπορικές συνεργασίες, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε κάτι μοναδικό. «Έχω μία έλξη για το εμπορικό, αλλά η Αλίκη δεν είναι απλώς εμπορικό. Είναι καλλιτεχνικό – εμπορικό. Είναι κάτι άλλο. Θέλω να δω γιατί υπάρχει μια επιτυχία. Για μένα, τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανταγωνιστικά», ανέφερε η Ρούλα Πατεράκη.