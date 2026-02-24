Το εξοχικό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο Φθιώτιδας, που υπήρξε για χρόνια το προσωπικό της καταφύγιο, περνά σε νέα εποχή. Ο χώρος που συνδέθηκε με στιγμές ξεγνοιασιάς και ιδιωτικότητας για τη σπουδαία ηθοποιό απέκτησε νέο ιδιοκτήτη, διατηρώντας ωστόσο τον ιδιαίτερο συμβολισμό του.

Το ιστορικό ακίνητο, αγαπημένο σημείο απόδρασης της Βουγιουκλάκη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ανήκει πλέον στον Νικόλαο Σοφιανό. Ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας και συνταξιούχος ορκωτός λογιστής είναι ο νέος κάτοχος του σπιτιού, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso.

Ο κ. Σοφιανός δεν είχε προσωπική γνωριμία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε δημοσιογράφος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά του ακινήτου, γοητευμένος από την ιδιαίτερη αύρα και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

Από την πρώτη στιγμή, έθεσε ως προτεραιότητα τη διατήρηση της ιστορικότητας του χώρου. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιορίστηκαν σε ήπιες παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αλλαγές χρωμάτων, ώστε να παραμείνει αναλλοίωτος ο χαρακτήρας του σπιτιού. Το ακίνητο χρησιμοποιείται σήμερα ως ιδιωτική κατοικία για τον ίδιο και την οικογένειά του, με σεβασμό στην ιστορία που το συνοδεύει.

Πρωτοβουλίες για τη μνήμη της Αλίκης

Παράλληλα με τη νέα ζωή του σπιτιού, η τοπική κοινωνία του Θεολόγου ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη της γυναίκας που συνέδεσε το όνομά της με την περιοχή. Στο προσεχές διάστημα εξετάζεται:

Η τοποθέτηση αγάλματος της ηθοποιού σε κεντρικό σημείο.

της ηθοποιού σε κεντρικό σημείο. Η ονοματοδοσία δρόμου κοντά στην κατοικία της.

Για τους κατοίκους του Θεολόγου, το οίκημα παραμένει γνωστό ως «το σπίτι της Αλίκης». Ένα διαχρονικό τοπόσημο που θυμίζει τη λάμψη του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και τη μοναδική προσωπικότητα της κορυφαίας σταρ. Η στάση του Νικόλαου Σοφιανού απέναντι στο αρχοντικό αποδεικνύει τη διάθεση να συνυπάρξει το παρελθόν με το παρόν, διαφυλάσσοντας τη μαγεία ενός τόπου γεμάτου ιστορία και συναίσθημα.