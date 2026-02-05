Χωρίς αγοραστή παραμένει εδώ και μήνες η ιστορική κατοικία της οδού Στησιχόρου, όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη έζησε τις πιο προσωπικές της στιγμές. Αν και το διαμέρισμα πέρασε από τον γιο της, Γιάννη Παπαμιχαήλ, σε Ελληνοαμερικανίδα επενδύτρια, η μεταπώλησή του αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση.

Το σπίτι κουβαλά τη βαριά κληρονομιά της εθνικής σταρ, καθώς υπήρξε το ορμητήριό της στις ένδοξες στιγμές, αλλά και το μέρος απ’ όπου αναχώρησε για τη μάχη με την ασθένεια στο εξωτερικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Espresso», η τιμή πώλησης μειώθηκε από τα 4 εκατομμύρια στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να βρεθεί ακόμη ενδιαφερόμενος αγοραστής.

Η ιστορική κατοικία της Στησιχόρου

Μετά τον θάνατο της Ελληνοαμερικανίδας ιδιοκτήτριας, που είχε διατηρήσει ανέπαφο το μπουντουάρ της Αλίκης, οι κληρονόμοι της επανέφεραν το ακίνητο στην αγορά. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε δηλώσει πως η πώληση του σπιτιού υπήρξε «το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του».

Η Αλίκη είχε αποκτήσει το διαμέρισμα το 1962, έναντι δύο εκατομμυρίων δραχμών, τρία χρόνια πριν από τον γάμο της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Πρόκειται για ρετιρέ στον τέταρτο όροφο της Στησιχόρου, που τότε θεωρούνταν πραγματικό κόσμημα της Αθήνας.

Το σπίτι αποτελούνταν από επτά δωμάτια και ένα βοηθητικό, το οποίο η ηθοποιός αποκαλούσε «το σαλόνι της κυρίας», εκεί όπου συγκέντρωνε τα δώρα των θαυμαστών της. Η τοποθεσία του, δίπλα στη Βουλή και τα θέατρα, το καθιστούσε περιζήτητο, ενώ οι φήμες της εποχής το ήθελαν δώρο του βασιλιά Κωνσταντίνου.

Ο τέως βασιλιάς είχε σχολιάσει με χιούμορ τις φήμες, λέγοντας: «Οι φήμες έλεγαν ότι υπάρχει τούνελ από το σπίτι της Αλίκης στα ανάκτορα. Αν άλλαζε σπίτι, θα έπρεπε να αλλάξουμε και το τούνελ;». Η αγορά του σπιτιού είχε τότε συμβολική αξία, καθώς συνέβαλε στην αναβάθμιση της περιοχής.

Μνήμες, δόξα και τραγωδίες

Στα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας της, η Αλίκη λάμβανε αμοιβές που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο – ένα εκατομμύριο δραχμές και ποσοστό από τα εισιτήρια κάθε ταινίας. Το 1995, λίγο πριν τον θάνατό της, πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές στο διαμέρισμα, αναγκάζοντάς τη να μείνει προσωρινά σε ξενοδοχείο, όπου της έκλεψαν πολύτιμα κοσμήματα.

Εκεί, στη Στησιχόρου, έμαθε και τα δυσάρεστα νέα για την υγεία της. Στο υπνοδωμάτιό της είχε τοποθετήσει μια παλιά εικόνα της Παναγίας, οικογενειακό κειμήλιο από τη Μάνη, στην οποία προσευχόταν σε κάθε δύσκολη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στο εξωτερικό, η μητέρα της, Εμμυ, παρέμεινε στο σπίτι, απαντώντας στα τηλεφωνήματα και βιώνοντας την αγωνία των ημερών.

Μετά την Αλίκη

Μετά τον θάνατο της σταρ, το σπίτι έγινε για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ένα συναισθηματικό βάρος. Εκεί έζησε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, γεμάτα αναμνήσεις από τη μητέρα του. Η απόφασή του να το πουλήσει προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς και φίλους, που μίλησαν για «ένα μεγάλο λάθος».

Στο ίδιο σπίτι η Αλίκη έζησε τον έρωτά της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, έμεινε έγκυος στον Γιάννη και βίωσε χαρές αλλά και συγκρούσεις. Ο γιος τους έχει περιγράψει στο βιβλίο του «Έχω ένα μυστικό» δύσκολες στιγμές ανάμεσα στους γονείς του.

Οι άνθρωποι που πέρασαν από τη Στησιχόρου

Το σπίτι δεν άνοιγε εύκολα στους επισκέπτες. Το κατώφλι του περνούσαν μόνο στενοί φίλοι, όπως η Νόρα Βαλσάμη με τον Ερρίκο Ανδρέου, η Τζένη Καρέζη με τον Κώστα Καζάκο, ο Νίκος Γαλανός, ο Σταμάτης Φασουλής και ο Λάκης Λαζόπουλος. Πάντα παρούσα ήταν η πιστή της συνοδός, Νότα.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70, εκεί γεννήθηκε ο έρωτάς της με τον Κύπριο επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη. Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Ήταν καλή μαγείρισσα και καλή σπιτονοικοκυρά. Στη Στησιχόρου ήθελε ηρεμία με τον Γιάννη· τα μεγάλα πάρτι τα έκανε στον Θεολόγο».

Μετά τον χωρισμό τους, η Αλίκη γνώρισε τον Βλάσση Μπονάτσο. Η μουσική του ενέργεια την ενθουσίασε και το διαμέρισμα μετατράπηκε σε χώρο γεμάτο ήχους και δημιουργία. Ο Γιάννης, επηρεασμένος από εκείνον, άρχισε να ασχολείται κι ο ίδιος με τη μουσική.