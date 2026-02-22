Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε από τα πρώτα της βήματα στο θέατρο ένα μεγάλο όνειρο: να αποκτήσει ένα σπίτι που θα αντανακλούσε τη λάμψη και το μέγεθος της καριέρας της. Το όνειρό της έγινε πραγματικότητα το 1963, όταν, μετά την πρώτη της θριαμβευτική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, αγόρασε το ιστορικό διαμέρισμα της οδού Στησιχόρου.

Το διαμέρισμα, έκτασης 350 τ.μ., αποκτήθηκε έναντι δύο εκατομμυρίων δραχμών. Ήταν ένα οροφοδιαμέρισμα δέκα δωματίων, με ευρύχωρο σαλόνι, τραπεζαρία, γραφείο, μπουντουάρ και βεστιάριο, όλα επιπλωμένα και διακοσμημένα με εξαιρετική φροντίδα. Κυκλοφορούσαν φήμες πως το συγκεκριμένο σπίτι ήταν «αντάλλαγμα της βασίλισσας Φρειδερίκης στην Αλίκη» προκειμένου να απομακρυνθεί από τον διάδοχο Κωνσταντίνο, με τον οποίο φημολογούνταν πως είχε σχέση.

Άλλοι υποστήριζαν πως ο ίδιος ο διάδοχος της το είχε προσφέρει ως δώρο, αφού το διαμέρισμα βρισκόταν πίσω από τα ανάκτορα. Ωστόσο, η αλήθεια –όπως αφηγείται ο Μάκης Δελαπόρτας– είναι πως η Αλίκη Βουγιουκλάκη αγόρασε το σπίτι με δικά της χρήματα, επενδύοντας όλες τις οικονομίες που είχε συγκεντρώσει από την περιοδεία και τις κινηματογραφικές της επιτυχίες. Εκεί δημιούργησε το δικό της «παλάτι», το οποίο αγάπησε βαθιά και στο οποίο έζησε μέχρι το τέλος της ζωής της.

Το «παλάτι» της Στησιχόρου και η πρόταση γάμου

Από το περίφημο σπίτι της Στησιχόρου πέρασαν σχεδόν όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι της Τέχνης και των γραμμάτων των τελευταίων δεκαετιών. Η οικοδέσποινα ήταν γνωστή για την κοινωνικότητα και τη φιλοξενία της, ενώ τα πάρτι και οι δεξιώσεις της έμειναν αξέχαστα.

Το διαμέρισμα αυτό συνδέεται και με την πρόταση γάμου του Δημήτρη Παπαμιχαήλ προς την Αλίκη. Ο ίδιος είχε εκμυστηρευτεί: «Όταν η Αλίκη με κάλεσε για να μου δείξει το σπίτι που μόλις είχε αγοράσει με τα χρήματα που είχε βγάλει από τη μεγάλη περιοδεία της, εντυπωσιάστηκα. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Της είπα: “Βρε Αλίκη μου, πώς θα ζήσεις εδώ μέσα μόνη σου; Το σπίτι είναι τεράστιο. Θέλεις να έρθω να μείνω μαζί σου;”. “Πώς θα έρθεις;” με ρώτησε εκείνη. “Πολύ απλά θα σε παντρευτώ!”.»

Όπως ο ίδιος αφηγείται, η πρόταση έγινε «μεταξύ σοβαρού κι αστείου», αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και έζησαν στο σπίτι της οδού Στησιχόρου από το 1965 έως το 1974 – εννέα χρόνια έντονα και αξέχαστα.

Πριν μετακομίσει εκεί, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ζούσε με τους γονείς του στο Παγκράτι, σε ένα απλό μικροαστικό σπίτι. Ο χρόνος του ήταν περιορισμένος λόγω των γυρισμάτων, αλλά οι ώρες που περνούσε στο σπίτι της Στησιχόρου ήταν αφιερωμένες στη μελέτη των σεναρίων του, πάντα με ένα τσιγάρο και τη συντροφιά του αγαπημένου του σκύλου.