Ο μπερές της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το εμβληματικό αξεσουάρ που φόρεσε στην ταινία «Υπολοχαγός Νατάσσα», αποτελεί πλέον μόνιμο έκθεμα στο Βλαχογιάννειο Μουσείο της Βέροιας. Το πολύτιμο αντικείμενο δωρήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον αδελφό της ηθοποιού, Αντώνη Βουγιουκλάκη.

Όπως αποκάλυψε ο υπεύθυνος του μουσείου, Κανέλλος Ντόντος, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA, ο μπερές εκτίθεται στην είσοδο του μουσείου ώστε να είναι το πρώτο αντικείμενο που αντικρίζουν οι επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία για τη δωρεά προέκυψε ύστερα από επικοινωνία του Κανέλλου Ντόντου με τον Αντώνη Βουγιουκλάκη. Ο αδελφός της ηθοποιού συγκινήθηκε από ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί για τον πατέρα τους, γεγονός που οδήγησε στη σκέψη να παραχωρηθεί ο μπερές στο μουσείο.

Η απόφαση αυτή επισφράγισε τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση της οικογένειας Βουγιουκλάκη με τη συλλογή του μουσείου και την επιθυμία να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη της μεγάλης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου.

Το ιστορικό σύμβολο πίσω από τον μπερέ

Ο μπερές φέρει το εθνόσημο, τα αρχικά της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων και το μονόγραμμα της Βασίλισσας Φρειδερίκης, η οποία ίδρυσε το σώμα. Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του συμβολίζει το αίμα και την αυτοθυσία.

Στην ταινία, η Αλίκη Βουγιουκλάκη εμφανίζεται με τη στολή της υπολοχαγού του Υγειονομικού Σώματος, που ιδρύθηκε το 1947 από τη Βασίλισσα Φρειδερίκη και διατήρησε τα διακριτικά της έως το 1973. Ο αδελφός της ηθοποιού εκτίμησε ότι ο μπερές ανήκει πλέον στη δημόσια μνήμη και όχι σε ένα συρτάρι.

«Υπολοχαγός Νατάσσα»: Μια διαχρονική επιτυχία του ελληνικού κινηματογράφου

Η ταινία «Υπολοχαγός Νατάσσα», σε σκηνοθεσία Νίκου Φώσκολου, κυκλοφόρησε το 1970 και αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές και εμπορικά επιτυχημένες παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου.

Για δεκαετίες κρατούσε το ρεκόρ των περισσότερων εισιτηρίων –751.117 συνολικά–, γεγονός που την καθιέρωσε ως σημείο αναφοράς της εγχώριας κινηματογραφικής ιστορίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Νταχάου της Γερμανίας, στη Λίμνη Μαραθώνα και στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι, όπου γυρίστηκε η γνωστή σκηνή με τα πολυβόλα.

Η υπόθεση ξεκινά το 1965, όταν η Νατάσσα (Αλίκη Βουγιουκλάκη) επισκέπτεται το Νταχάου. Μέσα από αναδρομές ξεδιπλώνεται η δράση της στην Αντίσταση, ο έρωτάς της με τον Ορέστη (Δημήτρη Παπαμιχαήλ), η σύλληψη και τα βασανιστήρια από τους Γερμανούς, μέχρι την τελική τους συνάντηση.